Il vescovo a Cona, messa e preghiera

In occasione della Giornata mondiale del malato, l’azienda ospedaliero universitaria ha ricevuto ieri la visita dell’arcivescovo Gian Carlo Perego. Il prelato ha celebrato un momento di adorazione eucaristica a partire dalle 15, che si è concluso con la messa (alle 17) nella cappella dell’ospedale di Cona. Le celebrazioni sono state l’occasione per ricordare la Giornata mondiale e per esprimere la vicinanza della Chiesa non solo ai pazienti ricoverati, ma anche a tutti gli operatori delle aziende sanitarie ferraresi.