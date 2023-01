Il vescovo Ruggero Bovelli e l’impegno per gli ebrei

di Piero Stefani

Il Duomo di Ferrara comincia a essere di nuovo visitabile. I ricordi si ridestano. Alle persone di una certa età ritornerà alla mente anche il monumento funebre, in fondo a destra, dedicato a monsignor Ruggero Bovelli. Umbro di nascita, Bovelli fu dapprima vescovo di Modigliana, poi di Faenza, infine dal 1930 arcivescovo di Ferrara. Nel suo episcopato quasi venticinquennale, ci fu un periodo particolarmente drammatico, quello che va dall’8 settembre 1943 al 25 aprile del ’45. Mesi in cui la città subì una ripetuta serie di bombardamenti che provocarono, secondo le stime ufficiali, 1071 morti. Prima c’era stata ‘la lunga notte del ‘43’ quando i repubblichini, per rappresaglia per l’uccisione del federale locale, avevano trucidato undici civili. Ci furono le deportazioni degli ebrei, si discute ancora su quale fosse il loro numero esatto, di certo furono più di cento; di essi tornarono solo in cinque. Alla fine della guerra una lettera di Bovelli scongiurò l’ultimo bombardamento alleato sulla città ormai abbandonata dai tedeschi. Per questo motivo all’arcivescovo fu tributato il titolo di ‘Ferrariae pastor et defensor’.

La riconoscenza dei suoi confronti fu generale. Nei mesi precedenti parole non ben calibrate avrebbero invece innescato reazioni incontrollabili all’interno di una città divisa in schieramenti contrapposti. In quel contesto le opere di assistenza promosse da Bovelli furono cospicue. Numerosi furono anche gli aiuti agli ebrei. Recenti ricerche nell’archivio arcivescovile condotte da Paolo Gioachin l’hanno confermato. Oltre alle testimonianze di vari ebrei, ora è accessibile anche il resoconto inviato dall’arcivescovo alla Segreteria di Stato a fine guerra.

Come onorare la memoria di monsignor Bovelli nei giorni dedicati al ricordo della Shoah? Pensare a una messa in suo suffragio è una forma sicuramente giusta. Sabato alle 18 nella chiesa di Santo Stefano, l’arcivescovo Gian Carlo Perego celebrerà una messa in memoria del suo predecessore. In quella occasione l’Accademia corale Vittore Veneziani canterà la messa composta da Veneziani in Svizzera dove il maestro si era riparato per sfuggire alle deportazioni nazi-fasciste. Là, su richiesta del parroco, lui, ebreo, musicò i testi latini della messa cattolica. Nulla di più consono che cantarla in una celebrazione dedicata a chi, durante la guerra, soccorse molti ebrei. I documenti che provano l’aiuto agli ebrei e le vicende che hanno portato al ritrovamento della messa di Veneziani saranno illustrati rispettivamente da Paolo Giaochin, da Laura Zanoli, bibliotecaria del conservatorio Frescobaldi e da Teresa Auletta, direttrice della Corale Veneziani, oggi alle 17 all’istituto di cultura Casa Cini (via Boccacanale Santo Stefano, 24). L’incontro sarà moderato da monsignor Massimo Manservigi.