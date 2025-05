Il vescovo: "Un papa del dialogo". Campane in festa fuori dal duomo

Il suono delle campane entra dalle finestre poco prima dell’imbrunire. Il campanile è silente, ma i Campanari ferraresi hanno portato gli antichi strumenti di bronzo – che vengono dalla chiesa di Sant’Agnese – proprio davanti al Duomo, installate su un piedistallo. Alcune persone radunate attorno al sagrato ripetono la formula: "Habemus papam, habemus papam". Leone XIV ha da poco pronunciato il saluto ai fedeli da erede del soglio petrino, affidandosi alla Vergine. L’invito che l’arcivescovo Gian Carlo Perego, a pochi minuti dal discorso del nuovo pontefice, rivolto alla curia ricalca questo solco. "Tutta l’Arcidiocesi – si legge nella nota di Perego – si unisca in preghiera per ringraziare il Signore del dono di Papa Leone XIV, affidandoci a Maria - come lui ci ha chiesto - che oggi veneriamo con il titolo di Madonna di Pompei. Le sue prime parole esprimono continuità con Papa Francesco, per una Chiesa missionaria e sinodale, che annuncia pace, dialogo e fraternità tra i popoli".

Fra le persone in piazza, si registrano emozioni differenti, a volte contrastanti. È la straordinaria complessità della comunità cattolica che reagisce al momento più importante: l’elezione del pontefice. Per Maico Fortunato, che incrociamo poco distante dal famedio dei caduti, "dopo il pontificato di Francesco, serviva un agostiniano capace di fare sintesi delle tantissime sensibilità che compongono la Chiesa. Mi sembra che questo Pontefice, dalle prime parole, voglia muoversi nel solco del rinnovamento sancito dal Concilio Vaticano II". Michele Prandi, fa un excursus degli elementi peculiari che hanno caratterizzato i papati: da Pacelli a Francesco. "A me il defunto pontefice era simpatico – spiega –, ho saputo della sua elezione mentre mi trovavo a Madrid e mi ha aperto il cuore da subito. Il nuovo pontefice ha tante sfide innanzi a sé. Prima di tutto, mi auguro che sappia essere un vero pastore". Il pizzico di malizia lo inserisce Gian Luca Vergnani secondo il quale "l’influenza della chiesa statunitense ha inciso sugli equilibri del Conclave. Le priorità? Sono senz’altro i conflitti nei quali la forza diplomatica del Vaticano può essere determinante per portare pace".

Roberta Simonetti e Maria D’Ambra, due ragazze poco più che ventenni formulano un auspicio molto chiaro. "Il pontificato di Francesco ha messo al centro gli ultimi, gli emarginati. Probabilmente, però, non a sufficienza. Il nuovo papa dovrà arrivare dove Francesco non è riuscito". Tutte le testimonianze raccolte avevano il sottofondo straordinario delle campane, reso possibile dall’associazione Campanari estensi. Segretario e presidente, Francesco Buttino e Giovanni Vecchi, spiegano il senso dell’iniziativa: "Abbiamo sciolto le corde delle campane al momento della fumata bianca, perché prima i battacchi erano fermi in segno di silenziosa attesa, come accade al giovedì santo – dicono – . Oltre a suonare per salutare festosamente l’elezione del nuovo pontefice, staremo qui fino a domenica e proporremo altri concerti. Al contempo, cercheremo di far conoscere, a chi vorrà, l’antica tradizione campanaria. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’Arcidiocesi e al Comune, in particolare all’assessore Cristina Coletti".

Il produttore cinematografico Maximilian Law, che ha cittadinanza americana, si dice "soddisfatto per l’elezione, la prima volta nella storia, di un papa statunitense. Un segno del destino. In questo periodo storico – argomenta – percepisco il ritorno di un forte anti-americanismo da parte del popolo italiano e dell’Europa. Penso che questa elezione possa contribuire a far tornare un po’ di amore verso gli Stati Uniti. La Nazione a cui dobbiamo la nostra libertà". Nel nome del Papa.