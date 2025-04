Il viaggio di Bottoni negli Usa: "Io, da New Orleans ad Atlanta, per far conoscere i Buskers"

Fabbro ferrarese con una passione smisurata per la musica, nonché ideatore e creatore del noto Ferrara Buskers Festival. Stefano Bottoni continua a percorrere la stessa strada di circa 40 anni fa con la stessa grinta e lo stesso amore di un ragazzino, ma con la saggezza e l’esperienza di un veterano. Seppure lo status attuale possa garantirgli una vita più serena, e con l’auspicio di godersi il frutto di un lavoro decennale, la fede viscerale nei confronti della musica di strada lo ha spinto ancora una volta a intraprendere un viaggio stimolante oltreoceano.

L’obiettivo è presto detto: far conoscere a più gente possibile le meraviglie del Ferrara Buskers Festival. Da New Orleans e Atlanta fino a Nashville, negli Stati Uniti, Stefano ha ripercorso i momenti migliori di un itinerario insolito ma ricco di bei ricordi, che non solo hanno permesso di rivivere in parte quelle emozioni da “prime volte”, ma anche di riconoscere ulteriormente l’evidente legame tra la creazione e il suo creatore.

Impegnato per altri spostamenti in giro per il mondo alla ricerca di nuovi artisti, quest’anno ha deciso di accettare l’invito del French Quarter Festival, giunto direttamente dal clarinettista Kyle Ohlson del gruppo buskers ‘The Slick Skillet’. Nella capitale mondiale del Jazz, ha assaporato una musicalità "mai vissuta prima", circondato da una comunità di artisti che hanno avuto modo di definire il suo festival come un "urban event", ossia una manifestazione riconosciuta a livello mondiale.

"I will come" è ciò che è stato detto più spesso dalle persone con cui ha avuto modo di parlare, che hanno alternato un senso di stupore genuino a una riconoscenza generale verso l’ideatore di un progetto di quel peso specifico. Dal canto suo, i racconti di Stefano hanno testimoniato come lui stesso abbia vissuto un attimo di meraviglia, specie di fronte alle reazioni spontanee di questi artisti, che però è entrata in contrasto con la consapevolezza di aver generato un evento culturale piuttosto rilevante. Da qui un tuffo nel passato: fra l’incontro con uno dei vecchi partecipanti del festival, Martin Masakowski, fino al ricordo vivo della leggenda Anthony “Fats Tuba” Lacen, motivo principale del forte legame che connette due città come New Orleans e Ferrara. Tutto è nato nel 1990 con l’incontro tra Anthony e Mauro Malaguti (storico giornalista sportivo de il Resto del Carlino di Ferrara) che, tramite il suo prezioso aiuto, ha permesso l’inizio di una storia lunghissima, caratterizzata da musica, foto e ricordi senza tempo, sebbene la sua scomparsa nel lontano 2004 a causa dell’uragano Katrina.

In seguito a una breve sosta ad Atlanta, una delle tappe significative del viaggio è stata Nashville, dove Stefano Bottoni ha avuto il piacere di visitare il Johnny Cash Museum, museo dedicato al noto cantautore statunitense che ha segnato un’epoca nella storia della musica, oltre che il Gruhn Guitars Inc., fiore all’occhiello per gli appassionati di chitarre storiche. Un tributo importante a una figura storica che, fra qualche chiacchierata qua e là e diverse ore di macchina, si è presentato a più riprese nel quotidiano di Stefano in terra americana. Guidato dalla missione principale, ha avuto l’onore di ritrovarsi ed esibirsi nello storico ‘Tootsie’s Orchid Pub’, teatro protagonista di numerose performance di artisti locali e conosciuti nel mondo della musica.

Avvolto dal calore del pubblico presente e stimolato dalla collaborazione della band ‘Lewelyn Ross’ (in foto), il padre del festival degli artisti di strada più conosciuto al mondo non ha esitato a offrire uno degli show più insoliti e inaspettati che ci si potesse immaginare. Dal suo rientro gli occhi sono puntati verso il festival: in effetti la data d’inizio è già stata annunciata e gli stimoli ricevuti negli Stati Uniti hanno solo incrementato la già grande volontà di lavorare alla prossima edizione. Naturalmente nulla potrà mai cancellare ciò che è stato vissuto in quella settimana, ma è chiaro che una parte del viaggio è la fine. O forse, un nuovo inizio, come testimoniato dal Progetto Anteprima a New Orleans, con l’auspicio di poter iniziare un gemellaggio fra le due città.