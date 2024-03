‘Il viaggio’ di Russo arriva primo. Fa centro ‘Il giardino dei versi’

‘Il giardino dei versi’, rassegna promossa da Mattia Viviani, titolare del ristorante ‘Al giardino’ di Ferrara, centra il successo. Una classifica alla fine dominata da un obiettivo, quello di invogliare a leggere, a scoprire la magia dei libri.

Sono risultati, nella classifica, 3 gli ex aequo sul podio, oltre a diversi altri nelle posizioni successive. Alla fine è stato scancito il seguento verdetto. Al primo posto si è piazzato Vincenzo Russo con ‘Il viaggio’ e ‘Nostalgia’. Sul secondo gradino dei podio troviamo Nicola Corrado con ‘L’ammore’. Terzo posizione per Maria Luisa Palazzi con ‘Come un pensiero candito’ e per Marianna Nani con ‘Luna’. Queste poesie e ‘A Marco’ di Daniele Coletta, ‘Ritorni’ di Sofjana Xoxi, ‘E non chiamarlo amore’ di Vito Renda, ‘Grazie mamma’ di Vincenzo Russo, ‘In silenzio’ di Anita Pinto e ‘Una conchiglia’ di Maria Luisa Palazzi’, sono state decantate dagli autori, dal professor Riccardo Modestino e dal giornalista tv Maurizio Olivari nella serata conclusiva che si è svolta nei giorni scorsi nel locale di via Ponchielli. Nel corso della serata sono stati consegnati alcuni riconoscimenti anche a ‘Il ricordo che rivive’ di Riccardo Modestino e a ‘Lockdown’ di Antonella Finotti. Libri e scrittori, poesie e prosa, uno scambio di stili e idee tra gli stessi autori, per confrontarsi sulle opere, sugli stili di scrittura, sugli stessi argomenti trattati. Parole e musica. Alcuni brani musicali sono stati intonati dai maestri Maurizio e Beppe Malvano che hanno soddisfatto più richieste dei commensali. Tra l’altro alcuni di loro si sono lanciati in proprie interpretazioni. Una serata quindi all’insegna della convivialità, apopuntamento che è stato arricchito dalla degustazione delle pietanze proposte dallo chef. Assai soddisfatto dell’iniziativa il promotore Mattia Viviani, che è riuscito a creare momenti di riflessione, regalare emozioni. Come la commozione scaturita durante la lettura di alcuni brani di ‘La strada di Marco’, del volume di Nicola Bianchi. "La storia di un ragazzo, di una curva maledetta e di una battaglia giudiziaria da Ferrara a Strasburgo". Libro che la famiglia Coletta ha donato agli scrittori che erano presenti all’iniziativa.