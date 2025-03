Il viaggio di Vega, un diario racconta dolori e avventure

Si intitola ‘Il viaggio di Vega’ lo spettacolo teatrale, a cura del Teatro Nucleo, che oggi alle 11 andrà in scena alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Barco). L’evento è a ingresso libero e gratuito. Il diario di Vega passando di mano in mano, di nipote in nipote, ha attraversato i secoli per arrivare fino a Matilde che oggi lo riceverà in dono dalla nonna per il suo compleanno. Aprendolo scoprirà una storia dolorosa, che attraversa la santa inquisizione, superstizioni e sospetti legati al rapporto con la natura e con i culti arcaici femminili, una storia di scelte difficili ma anche di incontri e avventure.