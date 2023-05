Il viaggio nel cinema comincia con Visconti E 80 ’Ossessione’

A Ferrara apre la mostra permanente in collaborazione con Cinecittà Luce. "80 Ossessione. Viaggio nel cinema ferrarese", la prima mostra permanente dedicata al capolavoro di Luchino Visconti e ai grandi film girati tra Ferrara e il Delta, sarà inaugurata martedì 16 alle 17 nelle sale del Consorzio Factory Grisù di Ferrara (via Poledrelli, 21). L’allestimento, prodotto da Ferrara La Città del Cinema e curato da Luca Siano, con Cinecittà Luce, sostenuto dal Comune, da Bper Banca e patrocinato da Provincia, Regione, Istituto di storia contemporanea di Ferrara e dal Parco del Delta. Saranno esposti una settantina di pezzi originali tra manifesti, locandine, fotobuste, soggettoni, foto e riviste dell’epoca. "Si tratta della prima mostra cinematografica permanente in Emilia-Romagna. Per la prima volta – spiega Stefano Muroni, ideatore della mostra e presidente di Ferrara La Città del Cinema – si potrà ammirare l’intero corredo pubblicitario realizzato per “Ossessione” e di altre pellicole indimenticabili". Accanto alle immagini che ritraggono Massimo Girotti e Clara Calamai tra Ferrara e le sue campagne, i visitatori troveranno rare immagini di film girati sul territorio. Da “Ossessione” si partirà per un viaggio lungo cinquant’anni. Saranno esposti manifesti di film come “Caccia tragica”, “Paisà”, “La donna del fiume”, “Il giardino dei Finzi Contini”, “Gli occhiali d’oro” e “Al di là delle nuvole”. "Verrà proiettata in loop un’intervista al regista Giuliano Montaldo, realizzata per l’occasione", sottolinea Muroni. La mostra è curata da Luca Siano, direttore artistico del Symeoni Festival, fondatore dell’Archivio Sandro Simeoni. Sarà visitabile anche ‘Vancini Manifesto’, mostra permanente dedicata al regista Florestano Vancini a cui è intitolata la Scuola d’Arte cinematografica. “80 Ossessione’ sarà inaugurata il 16 maggio alle 17, giorno di uscita del film nelle sale (16 maggio 1943) e sarà anticipata alle 15 da una lezione tenuta dal regista Jonny Costantino e dalla storica Anna Maria Quarzi.