Il viaggio tra due mari "La Spezia-Pomposa, a piedi 300 chilometri per i piccoli pazienti"

Da La Spezia a Pomposa a piedi in dieci giorni per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro infantile. Questa l’avventura di Giorgio Ferroni, avvocato ferrarese e governatore del Distretto Lions 108TB, con il viaggio dal titolo ‘Due mari di solidarietà’. La partenza è prevista dalle coste liguri oggi con arrivo all’Abbazia di Pomposa lunedì 21 agosto, percorrendo in totale circa 350 chilometri. La camminata è anche l’occasione per il distretto Lions per lanciare una challenge, allo scopo di raccogliere fondi a favore del Lions Clubs International Foundation, che si occupa della ricerca per la cura del cancro infantile. Si può sostenere questa causa con una donazione sulla pagina Buonacausa.org, e ancora prima della partenza i risultati sono ottimi, la cifra stabilita di 4 mila euro è già stata raccolta ed ampiamente superata, e le donazioni proseguiranno fino alla fine del percorso.

Come è nata l’idea di questo viaggio?

"Sono amante della camminata ed ho percorso anche La via degli Dei, volevo unire la possibilità di praticare una delle mie passioni al fare qualcosa che avesse uno sfondo benefico, oltre a lanciare l’idea che noi Lions quando facciamo attività di servizio non facciamo solo pranzi e cene ed utilizziamo solo il nostro patrimonio, ma ci diamo da fare per sensibilizzare la popolazione e raccogliere fondi in maniera diversa verso cause utili, come il sostegno della fondazione nella lotta al cancro infantile, che colpisce ogni anno 300 mila bambini. In questa lotta cerchiamo di aiutare le strutture esistenti per alleviare le sofferenze dei bambini e delle famiglie. La nostra fondazione, come testimonia il Financial Times 2007, è considerata la miglior organizzazione non governativa al mondo, tutto quello che entra nella fondazione è ridistribuito al 100% con attività di servizio, e questo è sinonimo della serietà e della credibilità delle nostre azioni. Sono convinto che un’altra possibilità di fare il servizio sia dare il buon esempio, mettendosi in gioco, ed è questo che farò con il mio viaggio".

Come si svolgerà il viaggio? "Partirò questa mattina alle 8 da La Spezia e proseguirò seguendo la via Francigena, passando per Barbarasco, Pontremoli e Ghiare, poi scenderò verso la pianura tra Reggio Emilia e Parma, toccando Felino e Scandiano poi a Castenaso, Argenta, Comacchio e infine Pomposa, sono le province del distretto 108TB".

Cosa si aspetta da questo viaggio?

"Spero che vengano raccolti i fondi per questa causa, e di essere esempio virtuoso per i soci del distretto e per i cittadini, che si sensibilizzino verso questa realtà. Vorrei poi spronare tutti a mettersi in gioco per sostenere le cause che stanno a cuore. Il mio motto come governatore è ‘sognare è fare’, sognare è già una parte del fare, c’è l’idea, la vision, poi si deve attuare la condotta per realizzare questa idea e metterci se stessi. Quella che intraprenderò è una sfida impegnativa, sono un avvocato quindi non faccio grandi allenamenti, ma proprio per questo è per me così stimolante e mi sprona a mettermi in gioco".

Lucia Bianchini