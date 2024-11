Il viceministro alla mostra sul Cinquecento

Oggi e domani è in programma a Ferrara la visita del viceministro alla Difesa della Repubblica di Albania, Dorian Tola. Nella prima giornata l’esponente del governo incontrerà in forma privata la Comunità albanese presente in città. Domani farà una visita guidata al Castello Estense, alla mostra ‘Il Cinquecento a Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso’ e incontrerà l’assessore alla cultura del Comune Marco Gulinelli insieme ad altre rappresentanze civili italiane e albanesi.

Nel primo pomeriggio avrà luogo un incontro in residenza municipale con il sindaco Alan Fabbri, alla presenza del Prefetto Massimo Marchesiello, dell’onorevole Mauro Malaguti, del presidente della Provincia Daniele Garuti, della Console Generale di Albania Anila Pojani e della Console Leziana Beltoja. Alle 15 avrà luogo in via Aeroporto (adiacente al civico 82) una cerimonia di intitolazione dell’area verde in fondo alla via Aeroporto a Gjergj Kastrioti Skenderbeu (Giorgio Castriota Scanderbeg 1405 -1468, Eroe nazionale albanese). Insieme al vice ministro, al sindaco, al prefetto saranno presenti altre autorità cittadine e rappresentanti della comunità albanese. Dopo il saluto del sindaco e del prefetto sono previsti gli interventi del giornalista Darien Levani, che illustrerà storicamente la figura di Gjergj Kastrioti Skenderbeu e del consigliere comunale Ben Kulli, promotore della richiesta di intitolazione nel 2022. Seguirà lo scoprimento della targa da parte delle Autorità e concluderà la cerimonia l’intervento del vice ministro Dorian Tola. Il programma prevede anche l’esibizione canora da parte degli allievi

di scuola di lingua albanese ’Shkolla Shqipe Ferrara’

in costume tradizionale.