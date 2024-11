Il viceministro con Balboni. Bignami: "Ora necessario un cambio di rotta"

"La crescita di Ferrara e di tutta l’Emilia Romagna passa soprattutto dal rilancio delle sue infrastrutture, molte delle quali lasciate incompiute e trascurate dal Pd, a partire dalla Cispadana". Il viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, spinge il piede sull’acceleratore. Siamo al rush finale della lunga campagna elettorale che porterà, domenica e lunedì, all’appuntamento per cambiare i vertici di viale Aldo Moro. La campagna, per Fratelli d’Italia, si chiude dove è iniziata: nella sala gremita di Palazzo della Racchetta. L’ospite è stato il viceministro Bignami che ha ‘incoronato’ il vicesindaco (nella foto), nonché capolista dei meloniani nel nostro collegio, Alessandro Balboni. Il tema ricorrente, sia negli interventi dell’esponente del governo, sia in quelli di Balboni (al tavolo anche il senatore, presidente della Commissione Affari Costituzionali, Alberto Balboni), è quello della "discontinuità". Ovviamente riferita al governo dell’Emilia-Romagna. Bignami, in particolare, ha sottolineato come infrastrutture e sviluppo territoriale saranno centrali nell’agenda di un’eventuale amministrazione di centrodestra. "La nostra Regione – scandisce il viceministro meloniano – ha tutte le potenzialità per diventare un motore di sviluppo economico e sociale. Ma serve una gestione che sappia riconoscere e valorizzare i territori più dimenticati, come la provincia di Ferrara". Il segnale che parte da qui, insomma, è molto chiaro. E d’altra parte la scommessa per il centrodestra passa inevitabilmente da città e provincia. Il motivo è sotto gli occhi di tutti: a maggior ragione dopo l’ultima tornata elettorale, il baricentro del territorio si è sensibilmente spostato a destra. Per cui Ferrara è diventata una provincia strategica. A partire dal capoluogo che, assieme a Forlì, rappresenta un’eccezione nell’Emilia ancora per lo più governata da amministrazioni di centrosinistra. "Siamo agli ultimi giorni di una campagna elettorale intensa – così il vicesindaco – in cui abbiamo cercato di dare voce alle nostre proposte e alla voglia di cambiamento dei cittadini. È ormai chiaro che il malgoverno della sinistra in Regione ha trascurato la nostra provincia, lasciandola sempre un passo indietro rispetto ad altri territori. Noi proponiamo un’alternativa concreta e credibile, una discontinuità che il nostro territorio chiede da anni". Fra l’altro Balboni ha rimarcato a più riprese la necessità di un cambio di rotta della Regione e l’importanza di un governo regionale che sia "più vicino alle istanze della provincia ferrarese". "Per tornare a essere protagonista in Regione – ha concluso – la nostra città e il nostro territorio hanno bisogno che il centrodestra vinca. La nostra candidata governatrice Elena Ugolini è la figura giusta".

f.d.b.