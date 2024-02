Il viceministro Valentini : "Zls, il via libera è imminente". Fornasini: "FI tra le imprese"

Una visita e una promessa. "Il via libera alla Zona logistica semplificata è, ormai, una questione di tempo. Siamo alle battute finali". Il viceministro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, si assume un impegno molto chiaro. Davanti a sé ha i rappresentanti delle categorie economiche ferraresi. "Ho ascoltato con attenzione le richieste del territorio – spiega l’esponente del governo – e devo dire che, al di là delle criticità che mi sono state segnalate, ho apprezzato molto il metodo con cui i rappresentanti degli imprenditori hanno voluto affrontare le questioni, proponendo soluzioni corali". In effetti non è scontato e aver incassato un dividendo così importante – la promessa di attuare quanto prima la Zls – è tutt’altro che banale. Una battaglia che ha trovato condivisione da tutto il mondo delle imprese e che fu tra i cavalli di battaglia di Confartigianato. L’associazione alla quale è iscritta l’impresa Centro del Carrello, visitata da Valentini prima dell’incontro istituzionale in Camera di Commercio. Ad attenderlo, oltre ai vertici dell’organizzazione – il presidente provinciale Graziano Gallerani e il segretario Paolo Cirelli – i titolari della realtà produttiva alle porte di Ferrara: Patrizio e Natascia Girotto. È stata l’occasione, per il viceministro accompagnato dall’assessore al Bilancio Matteo Fornasini, dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabrizio Toselli e dalla collega regionale, Valentina Castaldini, di un confronto diretto con un’azienda del territorio. Tra problematiche legate alla mancanza di manodopera, infrastrutture inadeguate e difficoltà competitive. Fornasini, di concerto con le associazioni e la Camera di Commercio (rappresentata dal vicepresidente Paolo Govoni e dal direttore generale, Mauro Giannattasio), si è assunto l’onere di stilare un dossier con le varie problematiche del territorio da inviare a Valentini e sul quale, auspicabilmente, il Mimit interverrà. "Forza Italia – spiegano Toselli e Fornasini – è un partito che vuole, sempre di più, rappresentare il mondo delle imprese. Ed è questo il motivo per il quale abbiamo deciso di non fare un comizio, ma di portare Valentini in un’azienda e organizzare un confronto con le categorie economiche". "Ciò che ha caratterizzato questa iniziativa – aggiunge Fornasini – è il metodo: da parte degli imprenditori non sono arrivate solo osservazioni legate alle criticità del territorio, bensì sono state avanzate alcune proposte operative per tentare di risolverle". Dal granchio blu al commercio di vicinato, passando per il Petrolchimico. Ecco, anche il futuro della realtà industriale più importante della provincia è stato un tema al centro del confronto tra Valentini e gli imprenditori. "Il petrolchimico è centrale non soltanto qui ma in tutto il Paese – assicura l’esponente dell’esecutivo - è importante preservarlo e c’è attenzione da parte del ministero. Sul commercio, l’obiettivo è quello di far conoscere la valenza sociale di un negozio di vicinato o di un marchio locale, al fine di garantire la tutela dei commercianti nei confronti dei negozi online". Mentre per quanto attiene l’agricoltura, Valentini fa sapere che il governo è "costantemente al lavoro per promuovere e preservare l’intero comparto".