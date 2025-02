Il vicepresidente della Regione: "Preoccupazione per il comparto, a Ferrara ci sono delle eccellenze"

Pensare al Polo di Ferrara non solo orientandosi su Versalis, ma con un approccio di sito. Concentrando gli investimenti "sui catalizzatori" e "coinvolgendo fortemente Basell, che ha le competenze e un knowhow davvero notevole, sviluppato in particolare sul progetto Morotec". Con la lucidità e il pragmatismo che lo contraddistinguono, il vicepresidente della Regione Vincenzo Colla, intervenendo all’incontro della Cgil sul futuro del Petrolchimico esce dalla logica dello scontro, imbraccia quella della prospettiva e fa parlare la competenza. Resta, sullo sfondo, comunque una "forte preoccupazione per la tenuta di un settore che non è strategico solo per questo territorio e per il quadrilatero padano, ma per l’intero Paese". Stiamo parlando, evidentemente, della chimica di base. Un comparto produttivo che, secondo il numero due di viale Aldo Moro, rischia – in virtù del piano industriale presentato da Eni-Versalis – di subire "una profonda contrazione, con effetti potenzialmente devastanti anche sul piano sociale". D’altra parte, analizza Colla, "se la direzione è quella di chiudere i cracking di Priolo e Brindisi, è evidente che l’obiettivo sia lo smantellamento della chimica di base".

Il ‘dossier’ Versalis, come detto in premessa, non può però essere valutato fuori dal contesto più generale. "Il Polo di Ferrara – scandisce – ha delle punte di eccellenza rappresentate dal centro di ricerche Giulio Natta e dall’aver sviluppato, grazie a Basell, un progetto di eccellenza come Moretec". Il progetto Moretec ha infatti l’anno scorso ottenuto un finanziamento comunitario (Fondo per l’innovazione) da quaranta milioni di euro che, per la stragrande maggioranza, ricadrà sull’impianto insediato al Petrolchimico. Il plafond di risorse servirà a sostenere, come spiegato dalla testata specializzata Polimerica, lo sviluppo della tecnologia di riciclo chimico Moretec, sperimentata con successo nell’impianto pilota di Ferrara e pronta a passare su scala industriale a Wesseling, in Germania. Una prospettiva sempre più orientata alla transizione, rispetto alla chimica di base, benché quest’ultima – anche nella visione di Colla – resti centrale. Sulla riconversione degli impianti in giga factory, il vicepresidente della Regione ha le idee molto chiare. "Non mi sembra che al momento ci siano le condizioni per realizzare questo tipo di realtà produttive – chiude – e, in ogni caso, processi così impattanti hanno necessità di un accompagnamento per evitare effetti devastanti. Non bisogna far morire la chimica nel Paese, perché è trasversale a tutti i settori".