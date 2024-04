Il vino nell’antichità. Se ne parla al Museo

Il vino nell’Antichità sarà il tema dei due appuntamenti organizzati dal Museo Delta Antico di Comacchio in collaborazione con la dottoressa in Filologia Classica e sommelier Ais Maria Vittoria Sparano. Il primo evento, dal titolo ‘Il vino al tempo di dei ed eroi’, prevede il racconto in chiave storico-mitologica dell’uso del vino presso gli antichi Greci, Etruschi e Romani, seguito da una degustazione di vini del territorio ferrarese. L’incontro si terrà venerdì alle 18 al Museo Delta Antico (l’evento è su prenotazione e prevede un massimo di 30 persone; tariffa unica 15 euro).