Il virus allenta la presa Sempre più letti ‘Covid free’ I positivi vanno nelle ‘bolle’

Il Covid allenta la morsa. Nonostante le ultime propaggini fatichino ancora a trasformarsi in un brutto ricordo, la parte più profonda dell’incubo che abbiamo vissuto negli ultimi tre anni sembra ormai alle spalle. Lo testimoniano i dati, con un centinaio di nuovi positivi alla settimana. E lo conferma la riorganizzazione degli ospedali, da bastioni della lotta alla pandemia a strutture sempre più ‘Covid free’. Il termometro dell’uscita dall’abisso sono proprio le corsie dei nosocomi del territorio. Il primo indizio arriva dai posti letto. Al momento, in tutta la provincia, ci sono 34 letti dedicati ai pazienti Covid, di cui ‘soltanto’ 25 occupati. Numeri impensabili fino a un anno fa. Entrando nel dettaglio, all’ospedale di Cona ci sono tre posti letto dedicati, di cui uno occupato. Al Delta i posti letto dedicati in Medicina sono diciotto, di cui tredici occupati. A Cento ci sono tredici letti Covid in Medicina, di cui undici impegnati. L’ospedale di Argenta, infine, detiene il record di nessun posto letto dedicato a pazienti Covid. Questi numeri sono il risultato diretto del calo della recrudescenza dei contagi. Le direzioni mediche dei vari presidi, al fine di ottimizzare l’utilizzo dei posti, hanno infatti ritenuto di diminuire gradualmente il numero di letti ‘Covid dedicati’. Le ultime riconversioni sono state la Lungodegenza del Delta (nella foto il personale del reparto), con dieci posti letto ‘tolti’ al Covid il 24 febbraio, e la Pneumologia di Cona, diciotto posti riconvertiti il 16 febbraio.

Nuovo corso. La diminuzione di spazi per i pazienti Covid porta anche alla messa in campo di nuove strategie per contrastare una pandemia che, seppur con numeri ridotti, continua a essere presente. Una di queste è quella delle ‘bolle’. Si tratta di situazioni protette create all’interno dei vari reparti in cui sono ricoverati i pazienti. Principalmente si parla di persone che arrivano in ospedale per motivazioni diverse, ma si scoprono positive al momento del tampone d’ingresso. Al momento nelle ‘bolle’ si contano in totale quindici pazienti, tredici a Cona e due a Cento.

Il bollettino. Nell’ultima settimana il bollettino sull’andamento della pandemia ha registrato 166 nuovi positivi e quattro morti. Le vittime sono tre uomini e una donna di 73, 83, 82 e 86 anni. I ricoveri sono stati cinque (di cui uno in terapia intensiva) mentre le persone entrate in isolamento sono state 167. I guariti sono stati 130, mentre l’ammontare complessivo di vaccinazioni dall’inizio della campagna ha superato quota 895mila.

f. m.