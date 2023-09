Il volo da 15 metri e l’inchiesta

La vita di Leonardo Riberti, 21 anni, si è interrotta tragicamente nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 giugno 2022. Il giovane ha trovato la morte dopo un volo di quindici metri dal secondo piano dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove era ricoverato. Leonardo era un paziente psichiatrico in cura al Sant’Anna e quel giorno era stato portato nel reparto di Otorinolaringoiatria della struttura sanitaria bolognese per essere operato d’urgenza a seguito dell’ingestione di un oggetto. La vicenda finì subito al centro di un’inchiesta coordinata dalla procura di Bologna, anche a seguito delle richieste di verità da parte dei genitori del giovane, che si sono affidati all’avvocato Fabio Anselmo. Subito dopo la tragedia, i familiari e il legale depositarono un esposto per chiedere chiarezza e approfondimenti sull’accaduto. La lente della procura si strinse su tutta la filiera di sanitari che aveva avuto un cura il giovane. Al termine delle indagini, il pubblico ministero felsineo ha chiesto l’archiviazione dei sanitari bolognesi (un medico e un’infermiera) mentre ha proposto il rinvio a giudizio per la psichiatra del Sant’Anna la quale, secondo l’impianto accusatorio, non avrebbe adeguatamente informato i colleghi del Maggiore sulle condizioni del paziente che gli era stato affidato per l’intervento otorinolaringoiatrico. Alla richiesta di archiviazione della parte bolognese dell’inchiesta i legali della famiglia hanno fatto opposizione e ora il caso è in attesa di essere discusso.