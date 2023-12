"Il web, fast food dello spettacolo. Anche a teatro sarà un successo"

Con ‘Esperienze D.M’, Awed, Riccardo Dose e Dadda arrivano oggi, alle 16, al Teatro Nuovo. Occasione per parlare di teatro e web con Awed, vincitore dell’Isola dei Famosi 2021.

Racconti lo spettacolo?

"E’ la rappresentazione dal vivo del mio format di successo. Non era scontato che si potesse riuscirci perché molti ritengono che il contenuto sul web sia esclusivo a quella piattaforma mentre noi abbiamo dimostrato il contrario. E dunque raccontiamo storie in ambito sessuale finite nel peggiore dei modi, divertenti e paradossali, commentandole e metà spettacolo ci interrompiamo per lasciare spazio ai racconti del pubblico"

Giocare e scherzare su questo argomento, può essere un modo per sdrammatizzare

"Sì, è un modo per mettersi in un punto di vista differente quando accadono determinate cose. Tant’è che raccontiamo anche le nostre di esperienze, sempre vedendone il risvolto positivo. Tante volte, quando accadono situazioni imbarazzanti, o l’appuntamento mi va male, penso che non avrò una fidanzata. Ma è sicuramente una storia da raccontare".

Perché non era scontato che un format web riuscisse a diventare teatro?

"Internet viaggia in 60 secondi di contenuti per passare ai successivi come se fosse il fast food dell’intrattenimento. E c’è un montaggio frenetico che non lascia spazio ai respiri, al silenzio o al tempo che necessita una cosa comica. E’ stata una scommessa. Con questo format, portandolo dal vivo, il ragazzino che ci viene a vedere non pretende il montaggio frenetico che è abituato a vedere sui social ma si gode tutto lo spettacolo, anche lentamente".

Un’evoluzione del moderno web che però torna allo strumento antico del teatro?

"Sì, ci riempie d’orgoglio vedere i teatri pieni di ragazzi. Stiamo cercando di far passare il messaggio che il teatro è una cosa bella, cool. Ci piace pensare che domani un ragazzino possa andare in giro postando che il teatro è molto più divertente di tante altre cose"

Ha realizzato il suo sogno di riportare i ragazzi a teatro?

"Mi auguro che un ragazzino, venendo a vedere il nostro spettacolo, sia poi interessato a vederne altri a teatro e trascinare gli amici"

Cosa l’ha portata a dire ‘abbiamo la responsabilità di riflettere prima di pubblicare’?

"Prima di postare abbiamo la possibilità di pensare e non dire la prima cosa che passa per la testa. Quando si posta vediamo solo numeri di visualizzazioni ma quando sei a teatro, capisci che quei numeri hanno un volto e che le tue parole arrivano a qualcuno di reale"

L’Isola dei Famosi?

"Non pensavo fosse così tosta. Credevo che la tv tendesse ad essere finta, ma non vedevo l’ora che finisse perché alla fame fisicamente ti abitui ma mentalmente no. Col senno del poi è stata un’esperienza meravigliosa".

Laura Guerra