Il weekend benefico. Al Rivana Garden i sapori dell’autunno

Un fine settimana con i piatti dell’autunno a sostegno di progetti per l’infanzia. Tutto questo nella seconda edizione di ‘autunno in tavola’, sagra organizzata dal Centro di promozione sociale Rivana Garden. La manifestazione, in collaborazione con l’associazione ‘Nati con la Calzamaglia e patrocinata dal Comune, si svolgerà venerdì, sabato (a cena, con inizio alle 19) e domenica 1° dicembre (a pranzo, con inizio alle 12.30). I dettagli dell’iniziativa sono stati illustrati ieri nella residenza municipale dall’assessore alle Politiche socio sanitarie Cristina Coletti e da Chiara Zecchini consigliere di Rivana Garden e Nati con la calzamaglia, accompagnata dal volontario Ubaldo Malossi. "Nell’iniziativa – così la Coletti – che si svilupperà il prossimo fine settimana, il fattore aggregazione sarà il protagonista principale, unito alle tipicità che rendono unico il nostro territorio. Il Rivana Garden è attivo ogni mese dell’anno, grazie alla grande operatività del presidente Daniele Malossi e dell’instancabile opera dell’associazione ‘Nati con la Calzamaglia’, per la quale rivolgo ringraziamenti sinceri al presidente Marco Malossi e a tutti i soci e volontari. Questo impegno, a cui l’amministrazione comunale garantisce sempre il proprio sostegno, sta dando frutti importanti che trovano concretezza nell’attività del centro di via Gaetano Pesci, uno dei più importanti poli sociali della città e un esempio di inclusione". Il menù di ‘autunno in tavola’ prevede, come primi, i cappellacci (ragù e burro e salvia), la minestra di fagioli con i maltagliati (sguazzabarbuz) oltre ai passatelli ai funghi. Come secondi il somarino con la polenta, gli arrosticini e il tagliere di salumi e formaggi. I fritti e i dolci della casa non potranno mancare.

"La sagra – ha spiegato Chiara Zecchini – si svolgerà nella sala polivalente del Rivana Garden, riscaldata, e avrà come piatti saranno tipicamente. Saranno impegnati una cinquantina di volontari e i fondi raccolti andranno a finanziare progetti di sostegno all’infanzia, come previsto dallo statuto dell’associazione ‘Nati con la calzamaglia’".

Mario Tosatti