Il weekend comincia al Barattoni

È stata davvero una bella serata, quando la Doo-Wop band di Greg & the Frigidaires ha trovato una sala polivalente di Comacchio gremita per il suo Live, proponendo al pubblico uno dei generi musicali più interessanti degli anni ’50/’60, alternando, al ritmo del rock’n roll, grandi successi e composizioni originali.

Il nuovo weekend de I Teatri del Delta si apre domani a Ostellato, al Barattoni arriva l’irresistibile Arianna Porcelli Safonov con Alimentire. Domenica torna poi la rassegna Junior!, che a Copparo vedrà in scena la Compagnia Roggero con Il principe e il ranocchio, mentre, sempre domenica, ci sarà ancora spazio per il Carnevale sull’acqua di Comacchio, che ospita I Burattini di Massimiliano Venturi con Occhio Pinocchio!

Arianna Porcelli Safonov a Ostellato racconta l’alimentazione a modo suo. Domani (alle 21) al Teatro Barattoni di Ostellato arriva Arianna Porcelli Safonov con Alimentire. Michael Pollan sostiene che “per l’onnivoro, il numero eccessivo di alternative è fonte di ansie e di stress, sensazioni ignote a vacche e koala, per i quali la capacità di distinguere tra cose buone e cattive da mangiare è come una seconda natura. I nostri sensi possono essere d’aiuto a tracciare una prima distinzione fra cibi buoni e nocivi, ma per ricordarci cosa mangiare e non deviare troppo, noi umani ci affidiamo alla cultura”. Infoline: 389 1551656. Il principe e il ranocchio al De Micheli di Copparo domenica (alle 16) la rassegna Junior! è al Teatro De Micheli di Copparo, dove la Compagnia Roggero presenta Il principe e il ranocchio.