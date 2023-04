Ila, la regina dei fornelli Se ne va un pezzo di storia

Martedì, alle 15, nella chiesa di San Martino a Codigoro, l’ultimo saluto ad Ila Vicentini, 93 anni, vedova Pivanti, ma per tutti solo la "Ila", dal nome che diede, proprio in onore alle sue straordinarie abilità culinarie, alla trattoria ed all’albergo. La salma sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero, assieme all’amato marito Alberto che gli diede i figli Fortunato e Stefano. Se ne va con la "Ila", che passò le redini di entrambe le strutture ad altri gestori una ventina d’anni fa (sono tutt’ora funzionanti). E’ stata una delle ultime pioniere di una ristorazione, cominciata col marito, lungo la via Pambianco a Codigoro, nella quale ricordava in un’intervista "Negli anni Sessanta passava solo qualche sparuta automobile". Con l’aumentare del traffico, da qualche tavolo dovette sistemarne una ventina, poichè sempre più numerosi erano i clienti che si fermavano. Assieme alla trattoria nacquero alcune stanze che poi divennero un albergo, meta dei turisti che dalla città ritrovavano l’ospitalità dei due coniugi che seguivano personalmente i clienti. "Ila" ricordava come non fossero infrequenti i caffè offerti a mezzanotte, al rientro dalle ore piccole o la visita in cucina dove magari si stavano facendo i cappelletti e si alzavano le tagliatelle per non farle attaccare. Tuttavia era il profumo che dai fornelli invadeva la sala da pranzo a segnalare, a tutti i commensali e a coloro ospitati all’albergo, l’ennesima bontà preparata da "Ila", tanto che c’erano dei rappresentanti commerciali i quali, pur non avendo clienti nella Bassa, si fermavano in quella trattoria, dal sapore familiare, con piatti genuini. Nel tempo divenne meta sempre più numerosa per tanti e così alcuni turisti prima di prenotare al mare per le vacanze, avevano perso l’abitudine di telefonare qualche giorno prima dell’arrivo per riservarsi le indimenticabili pappardelle al cervo o altre specialità. Non era raro poi constatare come ci fossero turisti che pur recandosi al mare rientravano a volte per il pranzo e altre per la cena. Era un rapporto di stima e fiducia, consolidato in anni e anni, di qualità nelle pietanze e di un’ordine e pulizia quasi maniacale, quello creato coi clienti mantenuto nel tempo. Diceva "Ila" "inviteresti qualcuno a casa tua, se non fosse linda e pulita?". Una ristorazione proseguita per oltre otto lustri di dedizione al proprio lavoro a quel ristorante e all’albergo, fatto crescere col marito Alberto insieme ai due figli che hanno scelto altre professioni. Quando passò il testimone ai nuovi gestori disse con la modestia che la caratterizzava "siamo stati fortunati a incontrare sempre brava gente che ci ha riconosciuto il nostro modo di lavorare condito da grande attenzione verso i nostri ospiti". cla. casta.