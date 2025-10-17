Ilde, grande festa per i suoi 105 anni: "Ha sconfitto il Covid due volte"

Una vita che sarebbe da racchiudere in un romanzo, quella di Ilde Lambertini. La seconda donna più longeva di Budrio ha compiuto 105 anni. Nonna, bisnonna e trisavola, ha sconfitto il Covid due volte e viaggiato il mondo fino a dieci anni fa. E dopo i grandi festeggiamenti che le hanno organizzato alla casa di riposo di Argenta, dove sta da qualche anno, a raccontare la vita di Ilde è la nipote Michaela: "La nonna è nata a Mezzolara il 15 ottobre del 1920. Figlia unica in tempi in cui esserlo era fuori dal comune. Questo le ha permesso, però, grazie anche ai suoi genitori, di poter vivere una vita serena senza mai patire la fame o la povertà. Una vita, quella con i suoi e poi quella con mio nonno, nelle aperte campagne della Bassa che lei ha tanto amato e dove ha vissuto fino a cinque anni fa". Ilde si è sposata giovane con un budriese. Insieme hanno condotto una vita di campagna, coltivando i campi e le risaie. Insieme hanno creato una bellissima e grande famiglia: hanno avuto due figli e poi tre nipoti, cinque pronipoti e quattro trisnipoti. "Mio nonno è riuscito a tornare dalla Guerra, purtroppo è stato portato via già trent’anni fa da una malattia degenerativa. Nonna Ilde è rimasta vedova da giovane, ma non si è mai persa d’animo".