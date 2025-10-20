Iliass Aouani, bronzo mondiale nella maratona: “Lavoro per diventare il migliore. Ferrara è casa”

Ferrara, 20 ottobre 2025 – Lavoro, disciplina, fede, educazione. In una parola sola: campione. Il fenomeno ce l’abbiamo noi e si chiama Iliass Aouani, 29 anni ingegnere milanese, ormai ’ferrarese’ a tutti gli effetti. Diventato tale tra le mura estensi, il campo scuola, la ciclabile di via Bologna (dove spesso lo si vede correre la mattina presto o la sera, ndr) grazie all’aiuto di un ferrarese doc: Massimo Magnani, suo allenatore e scopritore di talenti. A un mese dal bronzo mondiale nella maratona di Tokyo (era il 15 settembre), abbiamo trascorso con lui una giornata al campo scuola.

Iliass, un 2025 da incorniciare: il 13 aprile in Belgio la corona di campione europeo, un mese fa il bronzo ai Mondiali. Che ne dice?

“Piano piano abbiamo raccolto i frutti del nostro lavoro iniziato qualche anno fa. Questo però deve essere un punto di partenza, devo essere bravo a non sentirmi appagato e procedere con lavoro e disciplina come se non avessi vinto nulla”.

C’è un video che lo ritrae con occhialoni, pizzetto e bandana nera in testa, girato il 10 luglio 2024 al Parco Forlanini di Milano, subito dopo la mancata convocazione alle Olimpiadi. Possiamo dire che la sua risalita è partita in quel momento?

“Quell’esclusione la vidi e la vedo ancora oggi ingiusta. Già allora avevo la consapevolezza di poter competere con i più grandi al mondo nella specialità, forse potevo essere arrogante. Ma in quel video mi sono convinto di essere un campione”.

Ora è tra i più grandi...

“Dovevo fare qualcosa di speciale, cioè vincere. Attenzione però perché vincere è difficile ma riconfermarsi lo è ancora di più. Nell’ultimo anno sono diventato più meticoloso, ho iniziato a curare al dettaglio sia l’alimentazione che soprattutto l’aspetto mentale, l’ultimo tassello mancante. Prima di allora facevo cose in allenamento che poi in gara non mi riuscivano. Forse perché pensavo che il mio avversario fosse più forte di me e partivo mentalmente sconfitto. Oggi invece ho la consapevolezza di essere al pari dei grandi se non superiore”.

Nella sua crescita, Ferrara ha rappresentato tanto, non è vero?

“Questa è come se fosse casa mia. Qui ho amici anche fuori dal mondo dell’atletica e attorno posso contare su uno staff di grandi professionisti che pensa al mio bene, che non ha secondi fini, mi sento valorizzato e al centro di un grande progetto”.

Ferrara che vuol dire Massimo Magnani, il suo coach che ha riabbracciato dopo la breve esperienza al Tuscany camp di Siena.

“Quando sono tornato, abbiamo resettato e siamo ripartiti. Quell’allontanamento è stato necessario per arrivare fino a qui, una separazione inevitabile e necessaria per entrambi. Ci ha fatto bene ma soprattutto mi ha fatto capire quanto Massimo tenesse a me. Fin dal primo momento lui credette in me più di quanto lo facessi io”.

Lei arriva da Ponte Lambro, un quartiere non facile di Milano. Quanto la sua famiglia è stata determinante?

“I figli per un padre e una madre devono essere il progetto di vita. Io e i miei fratelli lo siamo stati per i nostri genitori. A Ponte Lambro ho visto da vicino delinquenza, tossicodipendenza, ho toccato con mano il razzismo. Papà e mamma sono stati molto restrittivi, mi vietavano di tornare tardi la sera, domenica spesso si andava a studiare arabo in moschea. Ed è stato in quel periodo adolescenziale che ho iniziato ad allenarmi. I miei genitori e lo sport sono stati fondamentali nella mia crescita, nelle mie vittorie, nella mia vita. E lo saranno sempre”.

Lei è un campione sui generis, uno che non ama particolarmente i riflettori e ha tantissime altre passioni. Si racconti.

“Quando esco, ad esempio, non mi viene neanche di parlare di corsa e se posso parlo di tutt’altro. Penso di correre perché è la cosa che mi viene meglio, è il mio lavoro e nel farlo voglio sempre essere il migliore. La corsa non è il mio fine ma un mezzo”.

In un’intervista del 2023, dopo aver subito beceri commenti razzisti sui social, lei non sbraitò, non attaccò, ma rimando al mittente certe parole in maniera signorile. Ricorda?

“Ho sempre detto che la mia missione è quella di lasciare un impatto attraverso lo sport. Dobbiamo insegnare che una persona non va giudicata dalla provenienza del suo nome o dalla quantità di melanina nella pelle, ma dallo spessore del suo pensiero e dal comportamento”.

Anche per questo è un grandissimo esempio per i tanti ragazzi che la seguono, che la incontrano al campo scuola e le chiedono un autografo o una foto.

“Non ho mai ricercato la fama, quella viene di conseguenza. E in quel momento tu diventi un modello. Ai ragazzi dico che devono credere in se stessi e in quello che fanno, ma sempre usando la testa”.