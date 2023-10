Illeciti amministrativi e droga sequestrata

In esecuzione del piano disposto dalla prefettura di Ferrara, martedì pomeriggio è scattato un nuovo intervento straordinario congiunto di tutte le Forze di polizia con l’obiettivo di potenziare l’attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità. Il servizio, che ha interessato il quadrante nord - ovest della città, ha visto l’intervento di otto pattuglie e 18 fra militari e agenti della Questura, del Corpo di Polizia Locale ’Terre Estensi’, del comando provinciale dei carabinieri e del comando provinciale della guardia di finanza che, anche con l’ausilio di una unità cinofila della polizia locale, hanno effettuato controlli nei pressi di piazzale Giordano Bruno, via Cassoli, via Ortigara, piazzale Castellina, parco Coletta, via Oroboni, via Porta Catena comprese le zone del Sottomura e del Palapalestre. L’attenzione delle pattuglie impiegate è stata allargata, oltre alle persone, anche ad alcune attività commerciali. Sono state controllate e identificate complessivamente 48 persone, di cui 26 stranieri dei quali uno accompagnato negli uffici della Questura per procedere alla sua identificazione. Sono stati sottoposti a controlli anche otto veicoli e dieci attività commerciali, contestando 2 verbali per irregolarità amministrative. Grazie all’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale con Aaron e Chloe, sono stati sequestrati 309,84 grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish rinvenuti sotterrati a margine dei campi di via Canapa.