Illuminazione ed energia. L’amministrazione punta all’efficientamento

FISCAGLIA

Proseguono i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel Comune di Fiscaglia, che consistono principalmente nella sostituzione delle vecchie lampade esistenti con quelle a led che garantiscono prestazioni più elevate e costi di gestione minimi, al fine di ottimizzare i consumi energetici e migliorare la qualità dell’illuminazione. L’intervento fa parte di un’attenta valutazione dell’amministrazione comunale, che ha deciso di eseguire direttamente gli interventi cogliendo l’occasione di appositi contributi ministeriali a fondo perduto messi a disposizione per i comuni nelle annualità dal 2019 al 2024. "Dal 2019 a oggi – spiega il sindaco Fabio Tosi (foto) -, il Comune ha ottenuto un montante complessivo dal Ministero pari a 420.000 euro a fondo perduto ai quali vanno aggiunti ulteriori 70.000 euro per l’annualità 2024, riuscendo di fatto a completare quasi interamente tutte le vie del territorio. Il risparmio oscilla, a seconda della tipologia di lampada sostituita, da un 50% a un 80%: numeri importanti, che hanno permesso di attutire l’aumento dei costi energetici che anche il comune come i cittadini nei mesi scorsi ha dovuto subire. Durante la progettazione, abbiamo voluto intervenire in chiave di una maggiore sicurezza stradale, installando nuovi punti luce negli incroci pericolosi della viabilità extraurbana". Proprio in questi giorni si sta completando l’installazione di nuovi punti luce: tra questi, in via Fiorella a Migliarino; un nuovo punto luce a ridosso dalla SS495 in via Argine Po a MassaFiscaglia; nuovi punti in via Cascina a Migliaro e un nuovo punto in via Don G. Cavalieri sull’incrocio di confine tra l’abitato di Libolla e la SS495 in territorio di Fiscaglia.

Valerio Franzoni