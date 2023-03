Illuminazione pubblica, Salatiello: "Potenziamento in via Manzoni"

CENTO

Illuminazione, il nuovo Canalazzo, la viabilità di via Risorgimento e via Cola sono stati alcuni dei temi al centro dell’ultima consulta di Cento. "È attualmente in fase di studio un intervento di potenziamento per via Manzoni – ha detto il vicesindaco Vito Salatiello (foto) - al Giardino del Gigante sono stati collocati dei nuovi fari ed è in corso uno studio sulle dispersioni energetiche, impegnandomi a verificare la fattibilità di altri interventi seguendo le segnalazioni pervenute". In risposta alle richieste di rivedere gli orari di accensione e spegnimento dei fari in alcune vie il presidente di Consulta Giacomo Balboni ha proposto lo spegnimento alternato dei lampioni, ma Salatiello ha spiegato esserci un vincolo normativo di codice della strada che rende necessario l’accensione e lo spegnimento di tutti i lampioni contemporaneamente. Sul progetto idraulico Diversivo Canalazzo, Salatiello ha informato che formalmente non è ancora stato completato l’iter di presentazione in Consiglio, con Balboni che ha chiesto che il Consorzio di Bonifica faccia maggiori manutenzioni e renda noto quanto spende per la cura del territorio e quanto incassa dai centesi. Per quanto riguarda via Risorgimento, ultimamente teatro di diversi incidenti, Salatiello ha spiegato che in animo c’è di installare due nuovi dossi artificiali: nei pressi della mensa Felsinea e più avanti in direzione del centro trovando però perplessità davanti all’alta velocità tenuta su tutta la via, al più difficile passaggio dei mezzi di soccorso e alle vibrazioni per le case, chiedendo la maggior presenza della polizia locale con autovelox negli orari di maggiore afflusso. E’ stata la consultrice Chiara Pellizzola ad avanzare la proposta di via Risorgimento "zona 30", a senso unico, con la possibilità di allargare il marciapiede, mantenendo comunque una corsia per i mezzi di emergenza. Salatiello ha concordato sulla fattibilità di un senso unico simile a quello di via Cremonino zona Pronto Soccorso mentre, più difficile ripristinare il senso unico anche in Via Armellini. Sulla situazione critica in via Cola negli orari di entrata e uscita da scuola, la proposta del vicesindaco è di renderla a senso unico e creare delle isole pedonali per l’accesso sicuro.