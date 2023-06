Illuminazione sul ponte del Po: spese a metà tra Bondeno e Ficarolo

L’illuminazione pubblica del ponte sul Po che attraversa il grande fiume e collega Stellata di Bondeno nel ferrarese, con Ficarolo nel Veneto, spetta ai comuni. Lampioni fondamentali per la sicurezza del traffico su una strada di grande passaggio. Un ponte diviso a metà, tra due regioni e due comuni, per competenze e gestione, tanto che i lavori e i servizi, e in questo caso si parla di l’illuminazione, si pagano a metà. "Visto che le spese sostenute dal comune di Ficarolo per il periodo gennaio e dicembre – si legge negli atti – sono state di 4.189 euro, e le competenze sono ripartite al 50%, si provvede al rimborso di 2.094 euro". Una procedura di prassi, da bilancio comunale a bilancio, che comunque rafforza su questo manufatto gli accordi e le relazioni positive che avvengono normalmente tra i due comuni. Valutazioni tecniche, rilievi, sopralluoghi, prove di carico infatti, sono sempre state comunicate tra i comuni di Ficarolo e il comune di Bondeno in un dialogo che continua. Già tre anni fa il sindaco di Ficarolo Fabiano Pigaiani aveva aggiornato la Provincia di Rovigo con segnalazioni sulle condizione del ponte per monitorare il fenomeno del distacco in vari punti di calcestruzzo. Insieme al sindaco di Bondeno erano state inviate segnalazioni congiunte alle rispettive Province e alle prefetture che si erano concretizzate nelle prove di carico. Un’attenzione condivisa che continua.