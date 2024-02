Illustrati i lavori al ‘Pallone’ del campo sportivo ‘Mazzanti’

In occasione della manifestazione podistica Trofeo Otto Comuni, organizzata da Uisp - Comitato di Ferrara, in collaborazione con Asd Faro Formignana, ieri mattina sono stati presentati alla comunità i lavori in fase di ultimazione al ‘Pallone’ del campo sportivo ‘Mazzanti’ di Formignana alla presenza del sindaco di Tresignana Laura Perelli. L’intervento è stato possibile grazie al contributo della Regione che ha destinato 300.000 euro per il progetto che l’Amministrazione aveva candidato al bando 2022 del Piano regionale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva, cui è stato aggiunto un cofinanziamento comunale di 40.000 euro. L’Amministrazione ha previsto uno stanziamento di ulteriori 35mila euro con fondi propri di avanzo di amministrazione per ulteriori interventi volti a migliorare la fruibilità dell’impianto. I lavori hanno interessato l’intero impianto, oggi rinnovato. Per aumentare l’accessibilità alla struttura, nella parte esterna è stato realizzato un nuovo vialetto di collegamento con gli spogliatoi, coperto da una pensilina per consentire agli utenti di essere riparati da eventuali intemperie. "Oggi, ad oltre 40 anni di distanza da allora – ha affermato Perelli – siamo orgogliosi di restituire alla comunità una struttura completamente rinnovata, migliorata in termini di accessibilità e sostenibilità energetica. Con questa opera proseguiamo il percorso di valorizzazione del campo sportivo ‘Mazzanti’ che rappresenta un punto di riferimento per le associazioni sportive del nostro territorio. Ringrazio la Regione, gli uffici comunali e tutte le associazioni che curano e rendono viva questa area sportiva, uno dei fiori all’occhiello della comunità di Tresignana". Alla presentazione hanno partecipato i rappresentanti della Sorgente Asd, del Brazzolo Calcio e di 4Mi Padel, assieme a cittadini e autorità locali. Come anticipato dalla prima cittadina, a realizzazione delle opere complementari si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo ‘Pallone’, alla quale sarà invitata anche la Regione Emilia Romagna.