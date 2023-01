’Images’ di vita in musica. E oggi il Torrione apre le porte

Jazz Club Ferrara. A Istantanea arriva ‘Images’. Oggi, alle 21, protagonista di Istantanea è Images, album d’esordio del trombettista Pasquale Paterra. Al suo fianco Giovanni Bertelli alla chitarra e Fausto Negrelli alla batteria. Anticipa il concerto l’aperitivo a buffet. Al termine jam session. Images nasce dal voler riportare in musica in modo personale alcune immagini di vita, del vissuto del leader. La semplicità, le linee melodiche, l’improvvisazione, la cura del suono di gruppo lo hanno toccato al punto da dare forma a questo lavoro in studio. Le composizioni, ispirate dal linguaggio della tradizione, rievocano la cantabilità delle songs americane; il viaggio sonoro del trio si amalgama all’ascoltatore, coinvolgendolo emotivamente. Paterra inizia lo studio della tromba a 12 anni. Si iscrive al conservatorio D’Annunzio di Pescara dove nel 2006 consegue il diploma in Tromba Classica. Nello stesso anno si avvicina al jazz. L’anno seguente si trasferisce a Ferrara dove consegue la Specialistica in tromba classica con il M° Giancarlo Parodi e inizia l’attività concertistica. Riprende il ciclo di visite guidate al Torrione alla scoperta della storia del baluardo difensivo dal Rinascimento ad oggi. Si riparte oggi. Primo turno alle 11, secondo turno alle 12.