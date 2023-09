Imaginaction, figuranti di Star Wars ’invadono’ il centro e il Comunale

Scenografia d’eccezione, ier sera, per la giornata conclusiva di Imaginaction, il festival internazionale dei videoclip che da mercoledì ha portato sul palco del Teatro Comunale, tra gli ospiti, Mauro Repetto, co-fondatore degli 883, Piero Pelù, Diodato e Marco Masini. La direzione artistica è del celebre regista Stefano Salvati. Ieri sera, in omaggio al produttore Robert Watts, con cui Repetto sta lavorando a una nuova serie, ‘Bad Crossfit’, un gruppo di figuranti di Star Wars - di Legione 501, con la Rebel Legion (associazioni riconosciute dalla Disney) - ha sfilato attorno al teatro, fino a piazza Savonarola, accompagnando il pubblico e con sottofondo della celebre colonna sonora di Guerre stellari. Ad aprire l’evento è stato l’ assessore Marco Gulinelli. Il festival ha così omaggiato Watts che, causa positività al Covid, non ha potuto essere presente. Nel corso della serata sono stati proiettati alcuni filmati legati alla sua leggendaria carriera e alle sue produzioni cinematografiche. Tra gli ospiti in programma attesi inoltre: Alfa, Federico Rossi e Sethu. Il premio del miglior videoclip è stato assegnato a “The Loneliest” dei Måneskin, al termine di una selezione tra oltre 1100 video musicali.