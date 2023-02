Imbarcazioni e coriandoli E’ il Carnevale sull’acqua

COMACCHIO

Il Carnevale sull’Acqua è un evento unico e originale di Comacchio che torna a mostrarsi dopo 2 anni di stop pandemico ed è un momento importante di ripresa e di rinascita. In programma per il 12 e 19 febbraio, saranno due domeniche di festa con gruppi mascherati e la particolare sfilata delle barche di carnevale che tornerà a richiamare tantissime presenze di pubblico, attrazione di spicco del calendario degli eventi comacchiesi che sottolinea l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà locali. Colori e divertimento e stupore saranno gli ingredienti principali di questa 10° edizione. Si metteranno in gioco anche le scuole ideando in ricco calendario di intrattenimenti che inizia la domenica alle 10.30 con sfilate in maschera dai Trepponti, il 12 le scuole dell’infanzia statali e paritarie e il 19 le secondarie, unitamente agli show delle 7 associazioni di danza e ai gruppi a piedi facendo respirare l’atmosfera carnevalesca che culminerà alle 14 quando dai Trepponti inizierà la parata delle 12 barche allegoriche lungo i canali, vere opere d’arte da ammirare per la loro originalità. Uno straordinario evento realizzato dal Comune grazie alla collaborazione della Cooperativa sociale Onlus Girogirotondo che vedrà anche diverse premiazioni tra le quali, la barca più votata.

"Il Carnevale ha una funzione indispensabile nella valorizzazione del territorio – dice la vicesindaco Maura Tomasi – che si esprime anche attraverso l’invito ai turisti a visitare la nostra meravigliosa città anche in quest’occasione". Poi la coordinatrice del progetto. "E’ tutto pronto per dare via al Carnevale sull’acqua dopo due anni di fermo, che hanno accentuato la nostra voglia di fare e di stare insieme, la nostra collaborazione e le nostre idee– dice Carla Carli – Grazie agli artisti che si sono impegnati alla realizzazione, le associazioni, le barche allegoriche, le ballerine, cantanti ed a chi ha lavorato a scenografie e coreografie". Come tradizione, vi sarà anche la zona divertimento con giostre per bambini, cortei con musica e gruppi di animazione, uno spazio dedicato ai bambini in via Cavour con spettacoli di magia, intrattenimento, animazione, giocoleria, laboratori artistici e musicali, burattini. Per l’occasione ci saranno parcheggi ed aree di sosta, lavorando in sinergia con agenzie di viaggio e col turismo itinerante e individuale e sono previste aree di sosta riservate per auto e camper e un parcheggio dedicato ai disabili. Previsa anche la modifica della viabilità. Magia del Carnevale sull’Acqua che si vivrà anche in estate, il 24 giugno dalle 21, per presentare la magnifica città lagunare in tutto il suo splendore, animando in notturna la città.

Laura Guerra