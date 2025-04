Imboscata e rapina, in due verso l’abbreviato

La rapina da film avvenuta nell’agosto del 2023 in un appartamento della città è approdata ieri mattina in udienza preliminare davanti al giudice Danilo Russo. La prima tappa in un’aula di giustizia, dopo che la procura ha depositato le richieste di rinvio a giudizio, è stata dedicata alla scelta dei riti processuali. I principali protagonisti della vicenda – Alessandro Casolari, detto ‘Caso’, 59enne ferrarese in passato volto noto del tifo spallino e Roberto Roma, detto ‘Gildo’, 52enne originario di Novara ma residente in città – hanno scelto di essere processati in rito abbreviato. Il terzo imputato, un uomo di 62 anni, ha chiesto l’interrogatorio e poi valuterà se accedere a riti alternativi. Il quarto finito sotto inchiesta, un ragazzo di 23 anni, discuterà invece l’udienza preliminare. Il caso è stato poi aggiornato al 17 luglio per entrare nel vivo della discussione.

La vicenda al centro del procedimento è complessa, e vede come nucleo centrale la rapina ai danni di un giovane. Gli imputati avrebbero attirato la vittima in un appartamento con la scusa di una compravendita di droga. In realtà, secondo l’accusa, il loro obiettivo sarebbe stato quello di derubarla. Un’azione violenta, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, e condotta anche impugnando una pistola e un taser, armi utilizzate per convincere i malcapitato a rivelare il pin del bancomat. Tutti e quattro gli imputati devono ora rispondere di rapina, sequestro di persona e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. La vicenda è però più complessa di quella ‘semplice’ aggressione e conta una serie di altri capi di imputazione, contestati a vario titolo ai soli Casolari e Roma. Si va dalla detenzione di armi alla fabbricazione di un ordigno rudimentale (poi ceduto a due ragazzi con l’indicazione di farlo esplodere sotto il condizionatore di un’abitazione ben precisa, fatto quest’ultimo al centro di un procedimento separato), induzione a non rendere dichiarazioni alla giustizia e spaccio.

f. m.