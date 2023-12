’Imbottito’ di cocaina e denaro

Droga e denaro in auto, i Carabinieri arrestano uno straniero di 32 anni. Venerdì scorso, nel pomeriggio, i carabinieri della Stazione di Goro hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero residente in provincia di Venezia. Aveva 160 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, 100 grammi di hashish e 2000 euro in contanti. L’uomo era stato notato dalla pattuglia perché si aggirava per le strade di Mesola a bordo della sua auto. I militari hanno quindi deciso di procedere ad un controllo più approfondito.

Durante la perquisizione, sul tappetino del guidatore, hanno rinvenuto quattro involucri contenenti cocaina e quindi si sono accorti che era stato creato un vano sotto il portaoggetti dove era nascosto il resto della droga. Addosso aveva il denaro, le banconote nelle varie tasche dei pantaloni e del giubbino. Il giovane è stato quindi tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di stupefacente e portato alla Casa Circondariale di Ferrara come disposto dal pm di turno. Ieri si è svolta l’udienza davanti al Tribunale di Ferrara, si è conclusa con la convalida dell’arresto. E’ stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa del processo.