Imbratta l’auto dell’Arma: preso

Sorpreso tra le corsie del Despar di viale Cavour a bere vino e sugo di pomodoro, all’arrivo dei carabinieri ha dato in escandescenza minacciando gli operatori e imbrattando l’auto di servizio con la stessa salsa. Protagonista dell’accaduto è un 44enne italo-peruviano, arrestato non senza fatica dai militari. Per bloccarlo è stato infatti necessario l’utilizzo del taser. L’uomo è comparso ieri mattina in tribunale per rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto, il 44enne (assistito dall’avvocato Stefano Tubi) ha patteggiato sei mesi con la condizionale. Al suo legale ha riferito di essere un perseguitato politico in quanto discendente di un fascista emigrato in Sudamerica.