Imbratta le mura patrimonio Unesco di Ferrara, l’ira del sindaco: “Un colpo al cuore della città”

Ferrara, 10 marzo 2025 - Un atto vandalico deplorevole. Si tratta di un fatto che sembra privo di apparente motivazione che ha colpito il cuore storico della città. Un giovane di nazionalità straniera, il 3 marzo scorso, hanno imbrattato vernice bianca le antiche mura di Ferrara, patrimonio dell'umanità Unesco. L'episodio è avvenuto nel sottomura di via Baluardi.

La segnalazione

Grazie alla tempestiva segnalazione di un residente, che ha allertato la centrale operativa di via Tassoni, una pattuglia della polizia locale del Corpo Terre Estensi è intervenuta individuando un uomo nelle immediate vicinanze della scritta con evidenti tracce di vernice sulle mani.

L’interrogatorio e il sequestro della vernice

Gli agenti hanno interrogato un cittadino originario del Mali di 27 anni, sul perché di quel gesto, ma non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione. È stato dunque accompagnato all'ufficio di fotosegnalamento in via Tassoni 7 per i rilievi fotodattiloscopici. Sul luogo dell'imbrattamento, gli agenti hanno sequestrato il materiale utilizzato per l'atto vandalico. Un sacchetto contenente vernice bianca e un pennello artigianale. Le mura storiche, simbolo della città e testimonianza del suo passato, rappresentano un bene inestimabile che va preservato e tutelato, per questo l'autore del gesto è stato denunciato.

Lo sdegno del sindaco Fabbri

Nell’apprendere la notizia, il sindaco Alan Fabbri ha espresso tutta la propria amarezza: “Vedere imbrattate le nostre mura è un colpo al cuore. Non solo per i continui sforzi di riqualificazione fatti in questi anni e ancora in corso, ma anche per il valore simbolico che esse rappresentano per noi ferraresi e per il mondo intero, essendo patrimonio dell'umanità – sottolinea il sindaco –. Fortunatamente, la polizia locale è intervenuta prontamente, cogliendo sul fatto un 27enne africano del Mali con vernice bianca e pennello. Questo è stato possibile grazie alla segnalazione di un residente che ha dimostrato un forte senso civico e di appartenenza alla città. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale e l'assessore alla sicurezza Cristina Coletti per il loro tempestivo intervento”.

L’assessora Coletti: “Un grazie agli agenti”

A seguire la vicenda l’assessora alla sicurezza, Cristina Coletti: "Grazie alla segnalazione di un residente gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a intervenire in pochi minuti, fermando l'autore di un gesto grave e offensivo nei confronti della città e del suo patrimonio. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al cittadino, che ha dimostrato un forte senso civico ed è un esempio di cittadinanza attiva. È proprio grazie a questa collaborazione tra istituzioni e residenti che possiamo preservare efficacemente il nostro patrimonio e garantire maggiore sicurezza e tutela per la nostra città".