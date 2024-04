Imbratta un velox, multato emulo di Fleximan

I suoi modelli erano ‘Fleximan’ e ‘Dossoman’. E così l’uomo, dopo aver preso alcune multe per eccesso di velocità da un velox di Pieve di Cento, nottetempo per ’vendicarsi’ aveva imbrattato una colonnina per gli autovelox con escrementi. Ma gli è andata male, perché la polizia locale del’Unione Reno Galliera lo ha rintracciato e multato per imbrattamento di un bene pubblico. Si tratta di un 51enne residente nella provincia di Ferrara. Tutto è successo in via Cremona dove è installato un box arancione autovelox. Qui, nelle notti scorse, l’uomo aveva imbrattato con escrementi la colonnina che può contenere il dispositivo di rilevamento della velocità. Il 51enne, nell’imbrattare il dispositivo non si era curato delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona che lo hanno ripreso. La colonnina box è utilizzata puntualmente dagli agenti e graduati della polizia locale dell’Unione Reno Galliera per posizionarvi lo strumento di rilevazione della velocità dei veicoli in transito sulla strada. "Dalle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza del Comune di Pieve di Cento – spiega Massimiliano Galloni, comandante della Locale dell’Unione Reno Galliera – è stato possibile risalire all’identità dell’imbrattatore. E come se non bastasse sul suo profilo Facebook aveva postato diverse notizie riguardanti ’Fleximan’. Sappiamo ormai bene che quest’ultimo è il soprannome dell’ignoto personaggio, che ha ottenuto numerosi emulatori, divenuto tristemente famoso negli ultimi tempi per avere abbattuto diversi impianti di controllo della velocità in gran parte del nord Italia".

Insomma, il 51enne era un fan di Fleximan e sui social non lo nascondeva affatto. Il ’killer dei velox’, peraltro, nelle ultime settimane aveva colpito diverse volte in giro per l’Italia, mentre in provincia di Bologna era apparso ’Dossoman’, un ignoto danneggiatore dei dossi stradali. Ovviamente non era il Fleximan originale, originario del Veneto, ma un suo emulo. Come il 51enne multato a Pieve di Cento.

Pierluigi Trombetta