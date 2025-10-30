Immagini dal Delta, numeri record

Si è classificato al quinto posto il ferrarese Alex Palara nel primo concorso fotografico internazionale "H2O – La natura dell’acqua" mirabilmente organizzato dal fotografo campione del mondo di foto naturalistica Milko Marchetti, la cui premiazione si è svolgerà oggi nella Sala Fanti in Regione, per la consegna dei premi e l’inaugurazione della mostra dedicata.

La giuria valutatrice, presieduta dallo stesso Marchetti, col fotografo naturalista Sergio Stignani assieme alle rappresentanti delle Riserve Mab emiliane Aida Morelli, Delta Po, Fernanda Moroni, Po Grande e Roberta Levet Appennino Tosco-Emiliano, ha selezionato le immagini vincitrici per la loro qualità tecnica, forza espressiva e capacità di sensibilizzare sul tema dell’acqua. Un’iniziativa che ha raccolto numeri da record con 2.940 foto pervenute di 474 autori da 66 paesi diversi, delle quali ammesse al concorso sono state 202 suddivise in sei sezioni, ognuna suddivisa in due: acqua e natura, acqua e gente, acqua e ambiente sia in Emilia Romagna che nel mondo.

Opere pervenute da Cina, Ucraina, Vietnam, Sri Lanka, Iraq, Venezuela e Russia, solo per citare alcune nazioni. Le 41 opere vincitrici sono già state stampate con un grande formato di 100 per 70 centimetri e vengono esposte in una mostra itinerante e fino a metà novembre, dopo l’inaugurazione odierna, presso gli uffici della Regione, per poi divenire itinerante nelle diverse tre sedi dei Mab promotori.

Milko Marchetti ricorda sempre che "dobbiamo fotografare la natura da invisibili visitatori, perché essa merita il nostro rispetto e l’attenzione per tutto quello che ci dona". Alex Palara si è classificato quinto nella categoria gente dell’Emilia Romagna, dove c’erano tutte le attività umane legate all’acqua dai pescatori, ai lavori all’aria aperta, nei campi, un bimbo che beve da una fontana, una bottiglia d’acqua tra le mani di un anziano, come si può vedere dall’immagine grande in pagina.

Tutto può essere acqua e le immagini dovevano essere realizzate in qualsiasi sito Mab Unesco al mondo con l’elemento dell’acqua, sotto ogni forma: nebbia, pioggia e ghiaccio, che doveva essere presente ma non necessariamente una protagonista. Le opere in gara hanno raccontato, con stili e sensibilità differenti, il legame profondo tra i paesaggi dell’Emilia e i cicli naturali dell’acqua, con uno sguardo che ha saputo oltrepassare i confini locali per aprirsi a prospettive globali.

cla. casta.