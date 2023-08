Immersi nella natura Camminate di sabato

CENTO

Parte una nuova iniziativa al Bosco Integrale di via Ferrarese, con aperture speciali e casa per alberi donati. "Dopo tante richieste, siamo riusciti a organizzarci per fare delle passeggiate nel bosco, in maniera continuativa, ogni primo sabato del mese – spiegano - Dal 2 settembre fino al 2 dicembre, chi vorrà, potrà venire al Bosco Integrale per una camminata in mezzo alla natura, in compagnia dei nostri volontari che gli spiegheranno la storia del progetto, se non la si conosce, e la composizione di questo angolo di biodiversità unico nel suo genere". Aspettano quindi, chiunque vorrà passare momenti nella natura, alle 10.30, con ingresso gratuito. Non è necessaria la prenotazione ma chi avrà necessità di informazioni potrà scrivere a [email protected]. Il Bosco però è anche un luogo dove trovano casa alberi e specie donate. "Chi ha avuto modo di fare un tour all’interno del bosco, sa che in passato, una delle serre presenti, ospitava un banano – raccontano - Anche per questo motivo, che ci collega alla storia del bosco, quando Silvia Tassinari ci ha contattato per dirci che voleva donarci un banano, siamo stati molto contenti e abbiamo subito accettato con piacere la proposta". Dono prezioso che presto troverà dimora. "Al momento è ancora presto per poterlo piantare, pertanto si trova nella nursery del bosco".