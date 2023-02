Immigrazione clandestina e jihad, un arresto

di Cristina Rufini

FERRARA

Accuse pesantissime nei confronti dei diciotto indagati nell’ambito dell’inchiesta su immigrazione clandestina e favoreggiamento della jihad. Tre dei quali arrestati: uno in provincia di Ferrara. Si tratterebbe di un tunisino individuato a Tresigallo e finito ai domiciliari. Quindi una figura di punta di quella che la polizia di Stato ritiene essere un’associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina con l’aggravante della trasnazionalità. E, soprattutto, con conseguenti accertamenti e approfondimenti sul flusso di denaro nella disponibilità degli stranieri finiti nella lente della Direzione distrettuale antimafia di Ancona, in coordinamento con la Procura di Macerata. Gli inquirenti avrebebro ricostruito una fitta rete di complicità che ha come base il territorio maceratese, ma che si è poi diramata in Emilia-Romagna, con forte radicamento in provincia di Ferrara, dove oltre all’arresto di una delle tre figure apicali, sarebbe stata compiuta anche un’altra perquisizione. La posizione dei tre uomini arrestati è all’esame degli inquirenti anche per valutare eventuali movimentazioni finanziarie sospette che potrebbero essere connesse a fenomeni terroristici. Il sospetto è che possano essere fiancheggiatori della jihad o comunque esserne in qualche modo coinvolti.

L’operazione ha portato a ben 44 perquisizioni nei confronti dei 18 indagati e di altre 26 persone che sono risultate contigue a vario titolo all’organizzazione criminale: tutte individuate nelle province di Anzona, Fermo, Ferrara, Catanzaro, Modena, Siracusa e Verona. Tra i siti che sono finiti nel mirino della Dda, spicca anche un centro di assistenza fiscale, un Caf nel maceratese, e un casolare nelle campagne circostanti che era diventato meta abituale di stranieri arrivati in Italia in stato di clandestinità. Ma qual è il legame tra il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e l’essere fiancheggiatori della guerra santa? Tra gli stranieri intenzionati ad arrivare in Europa ci sarebbero anche persone ritenute dagli inquirenti contigue a circuiti di combattenti impegnati in teatri di jihad, tanto che i tre arrestati verranno sottoposti ad ulteriori accertamenti su eventuali movimentazioni finanziarie sospette che potrebbe essere connesse a fenomeni terroristici. Secondo gli investigatori, grazie a una fitta rete di complicità sul territorio maceratese, comprendente anche titolari di aziende e pubblici ufficiali, avevano costruito un sodalizio criminale che gestiva l’approdo clandestino di migranti, prevalentemente nordafricani, sulle coste siciliane, con supporto logistico e copertura per avere i documenti necessari a muoversi nell’area Schengen.