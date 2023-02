Immigrazione clandestina, l’arrestato oggi dal giudice

Non ha riposto alle domande del giudice Nabil Gharsellaoui, il tunisino arrestato con l’accusa di aver messo in piedi una organizzazione che faceva arrivare immigrati dal nord Africa, per poi metterli in regola con documenti falsi. Per questo reato, l’associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con l’aggravante della transnazionalità, il tunisino rischia una condanna a oltre 15 anni di carcere. Venerdì mattina per lui, difeso dall’avvocato Gianluca Gattari, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia in carcere a Montacuto (Ancona). Ma il tunisino ha scelto per ora di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande, in attesa di poter dimostrare anche con dei documenti la sua reale posizione in Italia. L’uomo infatti qui avrebbe sempre lavorato, per mantenere la moglie e i tre figli. Per il momento però il giudice per le indagini preliminari di Ancona, Carlo Cimino, ha disposto che rimanga in carcere.

È stato invece fissato per oggi l’interrogatorio di Nabil Baazaoui, il connazionale che si era spostato a Ferrara e che ora si trova agli arresti domiciliari. Il nordafricano avrebbe chiesto di tornare a Macerata, nel casolare dove aveva vissuto, che però ora è sotto sequestro: lì martedì mattina la polizia ha fatto un blitz, trovando altri clandestini che – sempre per l’accusa – sarebbero arrivati grazie all’organizzazione capeggiata da Gharsellaoui. Anche Baazaoui, difeso dall’avvocato Nicola Casadio, potrà dare la sua versione per respingere le accuse.