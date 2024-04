Immigrazione, domani interviene Sara Kelany

Domani alle 11 a Palazzo della Racchetta (via Vaspergolo 4), Fratelli d’Italia organizza un convegno che tratterà dei flussi migratori e del fenomeno degli sbarchi, con un focus sulle politiche del Governo in materia di contrasto all’immigrazione clandestina. A intervenire saranno l’on. Sara Kelany, deputata di Fd’I e responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione, affiancata dal presidente provinciale di FdI Alessandro Balboni e dal coordinatore comunale Chiara Scaramagli. Un appuntamento per comprendere il contesto internazionale in cui opera il premier e approfondire le strategie per affrontare l’immigrazione.