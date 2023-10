Immigrazione e sbarchi: "Mille euro per partire, facile preda del crimine. No ai blocchi navali"

Gianni Belletti da 30 anni, una vita, vive e lavora nella comunità Emmaus Ferrara. E’ la seconda casa per lui che, presidente e amministratore delegato, parla con passione dell’associazione che in provincia ha la sede a San Nicolò, frazione d’Argenta. Tra i mobili del mercatino – ultima spiaggia per elettrodomestici, piccole e grandi cose del passato emerse dal macero della nostalgia –, tra i tavoli dove vengono messi – tovaglioli, forchette e coltelli – i coperti per gli ospiti. Da qui sono passati e passano tanti immigrati, che arrivano da luoghi lontani incisi nella memoria con le sofferenze di un viaggio senza più ritorno.

"Pagano mille euro per partire da Casa Blanca, dopo aver lasciato la Tunisia e la Costa d’Avorio – spiega Belletti –, le località di partenza in questo momento. I soldi messi da parte da anni, da mesi. Perché adesso, i flussi ormai ridotti al minimo, solo come rifugiato politico puoi entrare nel nostro paese. E allora sei costretto a mettere la tua vita in mano agli scafisti, ai mercanti di umanità lasciata in fondo al mare. Anche se qui non trovi il Bengodi che qualcuno ti ha promesso, come fai a tornare indietro, in tasca non hai più nulla. E allora pur di sopravvivere, perché alla fine di questo si tratta, diventano manovalanza per la criminalità organizzata. Non si possono chiudere le porte in faccia all’emigrazione". Una pausa, poi riprende. "Qui le nostre porte sono aperte per chi ha bisogno, non mettiamo paletti, non accogliamo in base alle categorie – precisa –. Ormai da 30 anni l’immigrazione viene trattata come un’emergenza, un’emergenza cronica non può più essere chiamata tale. Stiamo sbagliando impostazione, stiamo affrontando nella maniera più errata questo fenomeno. Gli arrivi nel nostro Paese sono invece una ricchezza, sono garanzia di futuro di una comunità che scivola di anno in anno verso l’invecchiamento. Basta guardare ai numeri".

Guardiamoli questi numeri. Nella comunità europea siamo 450 milioni, nel 2022 sono entrati 2 e 800mila immigrati. "Non sono sufficienti nemmeno a riempiere il vuoto, il gap generazionale. Di questo stiamo parlando – sottolinea con decisione Belletti –. Non possiamo e non dobbiamo considerare gli immigrati dei farabutti, dei birbanti. E creare delle strutture dove li obblighiamo a restare per 18 mesi equivale a considerarli così, dei delinquenti. Così come è sbagliato voler fermare gli arrivi facendo i blocchi navali. Ripeto, stiamo guardando a quello che succede e che continuerà a succedere con una logica del tutto sbagliata. Qui negli anni abbiamo visto passare tanti stranieri. Hanno imparato la lingua, hanno studiato un po’ per riuscire a cavarsela, per essere in grado di partire di nuovo per il nord Europa. Qui restano una decina di mesi e poi se ne vanno. Adesso anche fare così diventa difficile, adesso puoi entrare nel paese solo come rifugiato politico. E facendo così mandi in tilt qualsiasi questura, qualsiasi Paese. Dobbiamo aiutare, regolarizzare chi cerca un futuro in maniera legale, nel rispetto delle nostre norme. E invece questo fenomeno è diventato merce politica, da più parti si continua a dipingerli come terroristi, come delinquenti, persone pericolose. Guardiamo alle seconde generazioni di stranieri che qui si sono integrati, sono diventati una ricchezza culturale, un’opportunità di crescita".