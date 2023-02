Immigrazione e violenze Decreto flussi, Malaguti: "Più tutela per i cristiani"

C’è un ordine del giorno che parla ferrarese nel decreto Flussi. Discusso e approvato ieri, si tratta del documento presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti. Ieri pomeriggio l’Aula ha dato il suo assenso. Passato. Con questo ordine del giorno Malaguti impegna il Governo su un fronte delicato quanto scottante, specie in un momento in cui sul tavolo il tema dell’immigrazione è molto caldo. Ma andiamo a vedere il testo del documento. "Nell’ambito della cooperazione internazionale per la gestione dei flussi migratori e delle proprie relazioni diplomatiche con gli Stati nei quali si registrano i più alti indici di persecuzioni anti-cristiane – così recita l’ordine del giorno – impegna il governo a rappresentare i dati relativi a tali persecuzioni ogni qualvolta ne abbia occasione e nelle circostanze che riterrà più opportune, al fine di ottenere un impegno maggiore da parte di tali Stati nella tutela delle minoranze cristiane nei loro territori". "Oltre il 90 per cento dei migranti provenienti dal continente africano – così il documento di Malaguti – sono riconosciuti nel termine di ‘migranti economici’ e non sono in fuga da persecuzioni per la propria religione o per le proprie idee politiche o altro. Nella sala stampa della Camera dei deputati è stato recentemente presentato il report 2023 della onlus World Watch List con la lista dei primi cinquanta Stati nei quali le minoranze cristiane sono maggiormente perseguitate: nel documento si evidenzia come la persecuzione anticristiana sia in costante crescita, con oltre 360 milioni di cristiani nel mondo (uno su sette) che subiscono vari livelli di persecuzione per la propria fede religiosa". Al primo posto "si colloca la Corea del Nord – prosegue l’ordine del giorno – ma anche nell’Africa Sub-Sahariana la violenza anticristiana raggiunge intensità senza precedenti, e nelle prime posizioni per persecuzioni ai cristiani si collocano nazioni fortemente islamiche quali Somalia, Yemen e Libia, Eritrea e Nigeria, mentre continua a crescere il numero di Stati che adottano il modello cinese di controllo centralizzato sulla libertà di religione". Di qui la richiesta di una maggiore tutela delle minoranze cristiane.