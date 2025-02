Immigrazione, il trasloco. Lo sportello in via Bologna: "Entro la fine dell’anno"

Entro la fine dell’anno, lo sportello Immigrazione della questura si trasferirà definitivamente da via Fausto Beretta a via Bologna 637. Questa è senz’altro una novità rilevante perché cambierà la percezione della zona centrale della città e la decongestionerà dalle code denunciate – più o meno erroneamente – abbastanza spesso. Gli affollamenti nella zona di Fausto Beretta, infatti, sono stati spesso al centro di aspre polemiche – talvolta ingaggiate dai sindacati confederali – con l’amministrazione. Benché, appunto, lo sportello sia legato a un servizio erogato dalla questura. Questo trasferimento sarà sicuramente significativo e – per lo meno negli intendimenti – migliorerà la fruizione del servizio.

È stato proprio il Comune, già a partire dal 2023, a farsi carico dell’acquisto dell’immobile nel quale verrà trasferito lo sportello attraverso una convenzione stipulata con gli uffici di Ercole I d’Este. A seguire la pratica sono stati l’ex assessore Nicola Lodi e l’attuale assessore Cristina Coletti coadiuvati, nella parte tecnica, dal direttore generale del Comune, Sandro Mazzatorta. L’operazione, nel complesso, è ‘costata’ al Comune circa un milione di euro. Peraltro, essendo l’immobile (che in precedenza ospitava Coldiretti) oggetto di acquisto da parte dell’ente, l’acquisizione è passata al vaglio del Consiglio Comunale.

L’amministrazione, comunque, non si è limitata a predisporre la rifunzionalizzazione dell’immobile per migliorare l’erogazione dei servizi da parte della Questura, ma, come conferma al Carlino l’assessore Coletti, ha messo a disposizione dell’ufficio i mediatori linguistico-culturali per far rendere ancor più efficace lo sportello. Un servizio che, da solo, costa circa sessantamila euro all’anno. Ovviamente a carico dell’amministrazione. Non è tutto. Comune e Questura hanno stipulato un accordo, l’11 dicembre, per dare gambe al progetto. Tra le altre, il documento prevede che "l’operatività del protocollo d’intesa – si legge – viene assicurata mediante la realizzazione di un punto informativi per i cittadini stranieri che hanno in essere un procedimento di richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno e che sono interessati a conoscere lo stato di avanzamento dell’iter amministrativo relativo alla loro posizione".

Già nel documento sottoscritto anche con la prefettura, le parti coinvolte fanno riferimento alla necessità di un cambiamento di luogo fisico per l’ufficio immigrazione. "Un miglior ambiente di lavoro rispetto all’attuale sede (Fausto Beretta, ndr) – si legge – può contribuire a migliorare ulteriormente la qualità del servizio e incidere positivamente sui tempi di rilascio dei permessi di soggiorno correlati ad un ingente afflusso di richieste negli ultimi anni".