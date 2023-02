"Immigrazione, restiamo il Paese che aiuta e accoglie"

Caro Carlino,

per quanto riguarda questa epocale immigrazione, sulle nostre coste, ormai da anni concretamente cos’è cambiato? Nulla. È presto per giudicare? La realtà è questa inconfutabile sotto gli occhi di milioni di italiani. La stessa situazione da troppo tempo. Si doveva frenare con accordi tra vari Paesi questo espatrio dall’Africa ma ad oggi è aumentato in maniera molto più frequente. Sono migliaia ogni giorno le persone che sbarcano nei nostri porti, i centri di accoglienza sono stipati al massimo ben oltre il limite. Diciamo la verità, siamo l’unico Paese europeo disposto a soccorrere gli immigrati eppure, da certi Paesi, siamo incolpati di razzismo, di crimini contro l’umanità. Incoraggiati anche da quella parte politica che quando non è al governo si fa carico, per dovere di opposizione secondo una loro filosofia, di screditare il proprio Paese. I centri di accoglienza, almeno quelli regolari, non sono più sufficienti, quelli privati sono gestiti da cooperative amiche. Le espulsioni restano per ora una chimera e cosi anche i nuovi accordi con i Paesi di provenienza. Mi sembra chiaro che il premier Meloni, abbia quanto mai peccato di ottimismo. Mi pare, ma è forse una mia impressione, che purtroppo il Governo non sappia veramente con chi debba trattare, visto e considerato il caos politico della Libia. Il governo italiano è sicuramente animato dalle migliori intenzioni, ma questioni a lungo trascurate e mal gestite non si risolvono in pochi mesi. Per risolvere questa drammatica situazione, non solo per gli immigrati ma anche per il Paese che li accoglie, occorre prendere atto della realtà e come sempre l’UE, quando si tratta di immigrazione, si dibatte in mille contraddizioni. Intanto in Italia ne arrivano centinaia e centinaia e non sappiamo più dove metterli. Non dimentichiamo che abbiamo ancora intere famiglie colpite dal sisma che vivono ancora nei container.

Lettera firmata

***

LAVORI IN RAMPARI

HERA SPENGA I LAMPIONI

Sono iniziati i lavori in Rampari di San Paolo, nell’ex terminal corriere, per creare una nuova piazza e vialetti alberati. Molto bello il progetto. Ho notato però che sono rimasti tutti i semafori accesi negli spazi degli autobus. Non sarebbe stato opportuno spegnerli in attesa della loro rimozione? Penso spetti a Hera questa disattivazione e sarebbe opportuno farla per non avere spreco di energia.

Un residente