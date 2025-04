Immobili, aumentano i prezzi. Ercole d’Este resta la più cara. Calano in via Bologna e zona est

Resta il centro storico, la zona della città con i prezzi più alti sugli immobili. La conferma arriva dall’ultimo report dell’ufficio studi di Tecnocasa che prende in considerazione i costi al metro quadro degli immobili fra diverse zone di Ferrara e anche fra varie aree della provincia. In generale, nel 2024 – rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – il prezzo degli immobili sul mercato ferrarese ha registrato un’impennata di sei punti percentuali. Chiaramente il principale fattore che ha determinato questo incremento è legato al mercato per gli studenti universitari, non solo dunque sugli affitti. Tecnocasa entra ancora più nel dettaglio. "L’elevato costo dei posti letto – si legge nel report – induce i genitori degli studenti ad acquistare la casa in buono stato. Quest’ultima, in centro storico, ha prezzi che oscillano tra i 1.500 e i duemila euro al metro quadro".

I valori più elevati, si legge sempre nello studio, ci sono invece in via Ercole d’Este che ha prezzi per l’acquisto che variano dai quattromila ai cinquemila euro al metro quadro. Tengono anche le zone appena fuori le mura tra Pontegradella e Malborghetto, dove si acquista tra i 2000 e i 2.500 euro al metro. "Nell’area est di corso Porta Mare – prosegue il report – sono disponibili abitazioni costruite fra gli anni ’50 e ’70: in questo caso i valori per soluzioni da ristrutturare si attestano fra gli 800 e i 900 euro al metro. Anche l’area meridionale della città sta registrando un buon aumento di valore per gli immobili. Per l’acquisto in città, sugli immobili ‘usati’, fra centro e la zona di via Bologna, Argine Ducale e Ippodromo i prezzi oscillano tra i 1.700 e i 2.300 euro al metro.

La zona più conveniente resta quella di via Bologna nel secondo tratto, seguita dalla zona est. Sul nuovo i prezzi lievitano: dai 3.500 euro al metro nelle zone più centrali ai 1.600 della zona nel secondo tratto di via Bologna (più o meno pari ai prezzi che si trovano nella prima zona sud). Gli acquisti sono invece la parte in cui si concentrano gli aumenti. Per un monolocale, occorrono 450 euro su base mensile in quasi tutta la città. Per i trilocali, servono invece dagli 800 (in centro) ai seicento euro al mese (in zona sud e via Bologna).

In provincia i prezzi sono invece decisamente più bassi, sia per l’acquisto che per la vendita. Eccenzion fatta per Comacchio-Porto Garibaldi che invece ha prezzi molto alti: sugli immobili nuovi, occorrono tremila euro a metro quadrato. Per gli affitti, si va dai 390 (monolocale) ai 560 (trilocale). Prezzi alti, quelli di Ferrara, anche se – allargando lo spettro ai numeri regionali – Bologna centro tocca ancora vette altissime: siamo, per gli immobili di nuova fattura, sui 4.800 euro al metro quadro. Mentre per gli affitti si va dagli 800 (monolocale) ai 1.200 (trilocale).

È più o meno allineata agli standard ferraresi la città di Modena, mentre Reggio Emilia ha prezzi molto più competitivi sia sulle vendite che sugli affitti. Ravenna si attesta a prezzi più o meno simili a quelli ferraresi sul versante della vendita, mentre ha prezzi più bassi sul piano degli affitti. Anche a Forlì si delinea più o meno lo stesso scenario: per l’acquisto di un immobile nuovo in centro occorrono mediamente tra i 2.200 e i 2.500 euro al metro quadro. Gli affitti, invece, sono decisamente meno cari. Basti pensare che un trilocale lo si trova a circa seicento euro al mese in centro storico. Esattamente la metà di quanto non serva per un appartamento della medesima metratura in centro a Bologna.