Immobili comunali in vendita: "Sistemeremo alloggi popolari"

Verso le alienazioni, almeno negli intenti. E Bondeno mette sul tavolo edifici per un valore di 564.700 euro. Ci sono le case di via Fermi con due appartamenti, ciascuno per un valore di 122 mila euro. C’è poi la ex casa del custode di Stellata, con magazzino, garage e giardino per 61 mila euro, già messa in precedenza in un’asta rimasta deserta. Per la prima volta entrano nel piano delle alienazioni anche due appartamenti di edilizia residenziale pubblica: uno nella frazione di Santa Bianca di circa sessanta metri quadrati con tanto di balcone e cantina per 34.600 euro e uno a Settepolesini, di più di cento metri quadrati con corte esclusiva, per un valore di 86 mila euro.

"Se gli alloggi Erp verranno venduti – conferma il sindaco Simone Saletti – quanto si ricaverà sarà destinato esclusivamente a manutenzioni di altri alloggi popolari". Quelli indicati e che saranno messi a bando sono vuoti ed inseriti, a quanto si apprende, in situazioni residenziali vicine ad altre case che sono già diventata di proprietà privata. Nelle Case di via Enrico Fermi, che il Comune indica come alienabili, da più di vent’anni, vivono però una decina di persone, seguite dai servizi sociali, in un’esperienza di coabitazione sociale.

"Rispetto ad eventuali immobili che dovranno essere venduti – rassicura il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Francesca Piacentini – dove sono attive progettualità di carattere sociale, il Comune è impegnato a trovare altre idonee collocazioni prima della vendita, per proseguire con progettualità che hanno una rilevanza importante e fornendo adeguati alloggi e contesti per chi si trova in difficoltà". In via Enrico Fermi infatti vivono persone con disagio sociale e psichico.

"Hanno chi li segue nelle pulizia e un’ educatrice – spiega la Piacentini – e sono supervisionati dall’assistenza sociale in collegamento con i servizi sociali a cui fanno riferimento". L’immobile quindi non sarà messo in vendita se non prima di un progetto: "Il progetto cosi come strutturato su via Fermi ha avuto risultati molto positivi per la collocazione e l’inserimento sociale di queste persone – sottolinea la Piacentini – sia in termini di contesto che di progettualità".

La presentazione del bilancio è per il Comune ogni anno l’occasione per proporre la vendita dei ‘gioielli’ pubblici, ovvero degli immobili che potrebbero portare introiti nella casse comunali. Sono appena stati pubblicati sull’albo pretorio.

Claudia Fortini