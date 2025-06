"Immobili, siamo tornati a essere attrattivi"

Il mercato immobiliare è in ripresa a Portomaggiore, ci aveva raccontato l’immobiliarista di lungo corso Alberto Demaria di Linea Casa, attività con sede nel centralissimo corso Vittorio Emanuele II. Attenzione, il mercato tira ma non per merito degli stranieri, pakistani in primis, che prima compravano le case vecchie dei residenti e le ristrutturavano.

Il mercato è infatti trainato soprattutto dalle famiglie italiane, attratte da un costo inferiore rispetto ai prezzi medi delle città, grazie a una posizione baricentrica nel contesto provinciale e con tutti i servizi a portata di mano. Una notizia che fa sobbalzare sulla sedia il sindaco Dario Bernardi: "E’ una notizia che mi fa particolarmente piacere – esulta il primo cittadino portuense –. D’altronde anche noi, nelle tendenze demografiche, abbiamo riscontrato un aumento di residenti di cittadini italiani. Se riusciamo, nell’ambito dei territori dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (Portomaggiore, Argenta e Ostellato) a essere attrattivi, significa che gli sforzi che siamo facendo vanno nella direzione giusta, che sono quelli di offrire servizi all’altezza e insistere a creare opportunità di vita nei nostri territori".

Alla fine del secolo trainavano il mercato immobiliare gli insediamenti di immigrati stranieri, soprattutto pakistani, che compravano le abitazioni vetuste dei residenti, che poi reinvestivano in case nuove. Il fenomeno da diversi anni è in esaurimento. Chi sceglie di abitare a Portomaggiore? Sono italiani provenienti non solo dall’Emilia-Romagna, ma anche da altre regioni, come Toscana, Marche e Veneto. Ci sono anche portuensi che erano emigrati alla ricerca di lavoro e tornano nel loro paese una volta in pensione. Cercano case indipendenti con giardino. Prima si andava da una tipologia di prezzo oscillante tra i 30-50mila euro, adesso un appartamento in condominio ha un prezzo oscillante tra i 50 e gli 80mila euro, dipende dalla vetustà immobiliare, la posizione cittadina e la metratura.

Si è abbassata la richiesta degli stranieri, in rialzo quelle degli italiani. Sono persone attratte da abitazioni che hanno un costo inferiore rispetto ai prezzi medi delle città, grazie a una posizione baricentrica nel contesto provinciale e con tutti i servizi a portata di mano. Adesso un appartamento in condominio ha un prezzo oscillante tra i 50 e gli 80mila euro, dipende dalla vetustà immobiliare, la posizione cittadina e la metratura. Comprare casa a Portomaggiore costa decisamente meno rispetto ad Argenta, che pure dista solo una dozzina di chilometri. Come ci ha raccontato l’esperto del settore Alberto Demaria, Argenta, essendo vicino alla Romagna, beneficia di un bacino più ampio di popolazione, gode di un mercato del lavoro più dinamico e si avvale dell’influsso positivo dell’ospedale. I costi sono superiori del 30% rispetto alla realtà portuense.

Franco Vanini