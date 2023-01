Imparare a cercare lavoro Ecco tre incontri ad hoc

COMACCHIO

Il lavoro del Centro Informagiovani di Comacchio prosegue per la decima edizione di ‘Oh, my job’, la Fiera del lavoro del Basso Ferrarese, promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili. In attesa del pomeriggio dedicato ai colloqui fissato per il 23 febbraio prossimo, sono stati organizzati tre importanti incontri gratuiti di preparazione, che si terranno presso la sede del Centro Informagiovani di via Teano a Porto Garibaldi. Il primo appuntamento martedì 7 alle 10.30 sul tema ‘CV check: controlla il tuo cv’, che consentirà agli interessati di ottenere suggerimenti per rendere appetibile per le aziende il proprio curriculum vitae, controllarlo e migliorarlo in vista dei colloqui, a cura di Maximus Italia. La seconda iniziativa è in programma martedì 14 alle 10.30 sul tema ‘Trovare impiego tramite i social network: come utilizzare Facebook, Instagram e Linkedin nella ricerca del lavoro’, a cura di Media Gessica Garbo. Infine martedì 21 alle 10.30, ci sarà un appuntamento sul tema ‘Assunto! Ma con quale contratto?’, una panoramica sui possibili contratti per conoscere diritti e opportunità, a cura dell’Agenzia Regionale Lavoro Emilia-Romagna. La partecipazione è gratuita: gli interessati posso contattare il Centro Informagiovani di Comacchio via e-mail, all’indirizzo [email protected], per ricevere il modulo per la partecipazione ai seminari che rappresentano un’opportunità per arrivare pronti agli incontri con le aziende che, come detto, si terranno il 23 febbraio prossimo negli spazi appositamente identificati all’interno dell’Istituto ‘Remo Brindisi’ di Lido Estensi.

La scuola, infatti, collabora stabilmente con il Centro Informagiovani ed anche per questa iniziativa assicurerà la presenza di studenti, in qualità di personale di addetto all’accoglienza. L’obiettivo di ‘Oh, my job’ è quello di fare incontrare domanda e offerta di lavoro: grazie a ‘Oh, my job!’, infatti, imprese – piccole e grandi, stagionali e non – che cercano personale, e disoccupati in cerca di un impiego, stagionale e non solo, avranno a loro disposizione uno spazio fisico in cui incontrarsi, confrontarsi e scegliersi. L’intenzione è chiara: gettare un ponte tra chi è pronto ad assumere, operazione che sta diventando sempre più difficile a detta degli operatori, e giovani, e meno giovani, che faticano a farsi conoscere dalle aziende e non vedono valorizzate le proprie competenze. Per rimanere aggiornati sul programma di ‘Oh, my job’, è possibile consultare la pagina Facebook ‘Centro Informagiovani Comune di Comacchio’, dove vengono riportate tutte le informazioni necessarie per le persone che vorranno partecipare alla fiera del lavoro.

Valerio Franzoni