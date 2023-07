Imparare a recitare sul palcoscenico Arrivano i laboratori di Ila Improlabart

Stasera appuntamento alle 20.30 - in via Venticinque Aprile, 7 a Cento con l’associazione Ila Improlabart e i laboratori di teatro gratuiti ‘Sfumature di Teatro’, modo per comprendere contenuti, modalità e di mostrare cosa farà l’associazione nella prossima stagione. Stasera va in scena ‘Il teatro di maschera’ con Fabio Mangolini, un laboratorio dedicato alla maschera, grande protagonista della commedia dell’arte e occasione per approcciarsi a questa antica arte con uno dei suoi protagonisti principali. Il prossimo appuntamento è per il 27 luglio. Prenotazione obbligatoria ai numeri 3280116578 – 3489267178.