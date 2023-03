Imparare facendo. La scuola che vorremmo

LA SCUOLA CHE VORREMMO

La scuola è il posto dove probabilmente passiamo la maggior parte del nostro tempo. Le avventure ed i chiacchiericci tra i banchi ci accompagnano sin da quando non sapevamo nemmeno contare. Non per questo però è il posto più bello del mondo: siamo qui quindi per parlarvi di come, noi studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Cento, desideriamo fosse la scuola.

Secondo noi è fondamentale motivare gli studenti sin dalla scuola primaria prendendo in considerazione il più possibile le esigenze e le necessità di ciascuno studente che prima di tutto è un individuo. Nella nostra scuola ideale gli insegnanti dovrebbero essere preparati e competenti ma anche noi studenti dovremmo essere educati e avere rispetto per loro, per i compagni e per le strutture. Non vorremmo più assistere a episodi di maleducazione, di bullismo e di violenza. Nessuno

dovrebbe trovarsi in imbarazzo per le proprie debolezze o difetti ma dovrebbe essere felice di

andare a scuola, perché supportato da tutti, compagni e insegnanti. Uno dei primissimi desideri di ogni studente è chiaramente quello di avere meno da studiare a casa, e non saremo certo noi l’eccezione alla regola. A noi andrebbe bene stare a scuola anche al pomeriggio; quello che fatichiamo a sopportare sono i compiti. Sicuramente anche i nostri insegnanti da giovani desideravano più tempo libero, perché d’altronde sono stati giovani studenti a loro volta. La scuola che ci piace è ricca di attività di vario tipo, meglio se laboratori, dove si possa imparare facendo, magari utilizzando di più le possibilità che la tecnologia ci offre (libri online, podcast, video, coding, flipped classroom). D’altra parte, grazie al digitale, potremmo salvare, oltre che centinaia di alberi, anche le nostre schiene! Da qualche tempo la nostra scuola propone laboratori pomeridiani gratuiti per tutti gli studenti: si va dai corsi di lingue straniere a quelli di disegno, dai laboratori artistici (cartapesta, carboncino, pittura) a quelli musicali, fino ad arrivare a corsi per animatori con l’intento di far coltivare agli studenti le proprie competenze sociali e di accoglienza. Da ultimo, la radio ha fatto l’ingresso nella nostra scuola proprio da quest’anno con l’attivazione di un laboratorio di web radio e la costituzione di una mini

redazione giornalistica.