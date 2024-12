Imparare giocando, corso di mobilità per trecento alunni

CODIGORO

"E’ un progetto di educazione fisica, al quale teniamo molto poiché avviamento allo sport e sopratutto imparare a muoversi bene fin da piccoli per questa amministrazione è importantissimo. Proprio per questo finanziamo completamente con 8.500 euro il percorso rivolto agli oltre 300 gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria di Codigoro e dei plessi di Pontelangorino e Mezzogoro". Lo afferma il primo cittadino codigorese Alice Zanardi nell’illustrare "Imparare giocando per star bene insieme" che coinvolgerà oltre agli insegnanti di educazione fisica presenti nelle scuole anche ad esperti esterni ovvero consulenti in Scienze motorie che collaborano attivamente per la realizzazione del Progetto. Ci sarà anche un appuntamento conclusivo al campo sportivo comunale, nella prossima primavera, con una manifestazione che rientra fra le attività del mese della gentilezza organizzate dall’amministrazione comunale. Il progetto rafforza e conferma al sua validità e diventa, a pieno titolo, un valore aggiunto per la scuola. Prevede l’intervento di esperti di scienze motorie, riconosciuti dal Coni - si legge nella determina - durante l’orario curricolare per coadiuvare, collaborare in modo diretto e fattivo con gli insegnanti. C’è la necessità di recuperare la "corporeità" in senso integrale come fattore di sviluppo dell’individuo dal punto di vista formativa ed in visione prospettica. Tutto tenendo conto del fatto che, nel periodo evolutivo, un importante fattore motivazionale nasce dal bisogno del bambino di attivare quelle competenze che gli permettono, e gli permetteranno, di agire sull’ambiente e di stabilire una relazione positiva con il contesto sociale.

c. c.